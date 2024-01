Cientistas traduzem o espaço em música com uma composição única

Uma colaboração inovadora entre a NASA e a compositora canadense Sophie Kastner resultou em uma composição musical cativante que tem como objetivo representar a sensação de viajar pelo Centro Galáctico. Kastner, utilizando os dados e imagens da NASA, criou uma música que evoca a imensidão e o encanto de atravessar a Via Láctea.

Nos últimos anos, a NASA vem explorando maneiras de interpretar imagens celestes para pessoas com deficiência visual. Uma abordagem tem sido a tradução das imagens do espaço em sons, permitindo que as pessoas experimentem a beleza da galáxia de uma maneira alternativa. No entanto, os músicos não conseguiam acessar as interpretações da NASA devido à falta de partituras.

A colaboração entre Kastner e a NASA buscou preencher essa lacuna. Kastner usou os dados e imagens da NASA para compor uma música que captura a essência de uma jornada pelo espaço. Com a ajuda de um grupo musical canadense, a composição ganhou vida e foi lançada online.

A composição começa com notas lentas e suspense, aumentando gradualmente o ritmo para representar a viagem além das estrelas. Conforme o ouvinte se aproxima de um buraco negro, a música assume um tom mais sombrio, deixando-os com uma sensação de admiração e curiosidade sobre o tamanho do universo.

Essa colaboração destaca a convergência entre ciência e arte, demonstrando que ambas as disciplinas estão fundamentalmente preocupadas em compreender e interpretar o universo. Kastner afirma de forma adequada: “Estamos todos apenas dando sentido ao universo, e esta é uma maneira de fazer isso”.

Ao traduzir imagens astronômicas em música, cientistas como Kimberly Arcand, uma cientista de visualização no Observatório de Raios-X Chandra da NASA, estão expandindo os limites de nossa percepção do espaço. Usando um programa de codificação, Arcand atribui sons a diferentes elementos das imagens, criando uma representação sônica do cosmos. As composições resultantes proporcionam uma experiência única e imersiva para os ouvintes.

Este projeto não apenas oferece uma maneira nova de experimentar o espaço para pessoas com deficiências visuais, mas também destaca a interconexão entre diferentes formas de expressão humana. Ele serve como um lembrete de que nossa compreensão do universo não se limita apenas a observações visuais, mas também pode ser moldada pelo poder do som e da música.

Perguntas Frequentes:

P: Como Sophie Kastner colaborou com a NASA?

R: Sophie Kastner usou os dados e imagens da NASA para criar uma composição musical que representa a sensação de viajar pelo espaço.

P: O que há de único nessa colaboração?

R: A colaboração permite que músicos tenham acesso às interpretações da NASA sobre o espaço por meio de partituras, tornando possível executar composições inspiradas pelo universo.

P: Como Kimberly Arcand contribui para o projeto?

R: Kimberly Arcand, uma cientista de visualização no Observatório de Raios-X Chandra da NASA, traduz imagens astronômicas em sons usando um programa de codificação, criando uma representação sônica do espaço.

P: Qual é a importância desse projeto?

R: Este projeto demonstra a convergência entre ciência e arte, oferecendo novas possibilidades de compreensão e experiência do universo. Ele também amplia o acesso às imagens espaciais para pessoas com deficiências visuais.