Cientistas Descobrem Origem do Ouro e Platina no Manto da Terra

Cientistas da Universidade de Yale e do Southwest Research Institute (SwRI) descobriram o mistério por trás da presença de ouro, platina e outros metais valiosos no manto da Terra. Contrariando a crença tradicional de que esses metais preciosos se acumulam no núcleo metálico ou afundam do manto, os pesquisadores propõem uma teoria inovadora.

De acordo com o estudo publicado nos Proceedings of the National Academy of Sciences, os pesquisadores identificaram uma região transitória no manto com propriedades dinâmicas que capturam e dispersam eficientemente os componentes metálicos que caem pelo manto. Isso desafia a teoria bem conhecida e fornece uma nova perspectiva sobre como o ouro e a platina chegaram a bolsões rasos dentro da Terra.

A equipe de pesquisa baseou-se no conhecimento estabelecido de que o ouro e a platina chegaram à Terra bilhões de anos atrás através de colisões com corpos celestes durante a formação inicial do planeta. Eles propuseram uma solução inovadora para o enigma: uma região fina e transitória do manto, onde a parte superficial derrete enquanto a seção mais profunda permanece sólida. Essa região atua como uma armadilha para elementos metálicos, dispersando-os gradualmente pelo manto.

Os resquícios dessa região transitória se manifestam como “grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento” no manto profundo. Os pesquisadores sugerem que essas regiões são geralmente formadas quando corpos celestes significativos colidem com a Terra primitiva, apoiando a credibilidade de sua teoria.

Essa nova teoria não apenas fornece insights sobre a evolução geoquímica e geofísica da Terra, mas também destaca as extensas escalas de tempo envolvidas na formação do planeta. O estudo representa um exemplo valioso de como revisar sabedoria convencional pode levar a descobertas inesperadas.

Em notícias relacionadas, a NASA está embarcando em uma missão para explorar o asteroide 16 Psyche, que contém uma quantidade significativa de ouro. A missão Psyche tem como objetivo estudar a composição, idade e topografia do asteroide, potencialmente lançando mais luz sobre a origem de metais preciosos em nosso sistema solar.

