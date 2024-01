Céus Noturnos Espetaculares para Aguardar em 2024

O ano de 2024 promete ser um momento emocionante para os observadores de estrelas, pois o céu noturno mostrará uma variedade de maravilhas celestiais. Desde luas cheias e chuvas de meteoros até eclipses solares e lunares, haverá muitas oportunidades para testemunhar fenômenos espetaculares.

Um dos destaques de 2024 será a ocorrência de doze luas cheias ao longo do ano. Em setembro e outubro, os eventos lunares também serão considerados superluas. Superluas são luas cheias que parecem maiores e mais brilhantes no céu noturno porque estão mais próximas da Terra do que o normal. Esse fenômeno está frequentemente associado à lua estando a menos de 90% de perigeu, sua abordagem mais próxima da Terra em órbita.

Cada lua cheia de cada mês possui um nome específico de acordo com o Farmers’ Almanac, mas diferentes tribos indígenas atribuem diversos nomes e significados a esses eventos celestiais. Em 2024, algumas das luas cheias notáveis incluem a lua do Lobo em janeiro, a lua do Morango em junho e a lua Fria em dezembro.

Além das luas cheias, também haverá uma série de eclipses em 2024. O evento mais esperado é o eclipse solar total em 8 de abril, visível para aqueles no México, Estados Unidos e Canadá. Um eclipse solar total ocorre quando a lua passa entre a Terra e o sol, bloqueando completamente o rosto do sol. Esse espetáculo raro só será visível novamente nos Estados Unidos contíguos em agosto de 2044.

Outro eclipse notável é o eclipse solar anular em 2 de outubro, que será visível em partes da América do Sul. Ao contrário de um eclipse solar total, um eclipse solar anular cria um “anel de fogo” no céu, pois a sombra da lua não consegue bloquear completamente o sol devido à sua posição em órbita.

No que diz respeito aos eclipses lunares, um eclipse lunar penumbral será visível em várias partes do mundo em 24-25 de março. Esse sutil eclipse ocorre quando a lua passa pela sombra externa da Terra. Além disso, um eclipse lunar parcial será visível em 17-18 de setembro, proporcionando uma visão cativante à medida que a Terra obstrui parcialmente a luz do sol de alcançar a lua cheia.

Portanto, marque suas datas e prepare-se para um ano repleto de maravilhas celestiais. Seja você um observador de estrelas experiente ou um iniciante, haverá muitos eventos inspiradores para observar e apreciar no céu noturno de 2024.

Perguntas frequentes:

1. O que é uma superlua?

Uma superlua é uma lua cheia que parece maior e mais brilhante do que o normal, pois está mais próxima da Terra em sua órbita.

2. Quando será o próximo eclipse solar total nos Estados Unidos?

O próximo eclipse solar total visível nos Estados Unidos contíguos ocorrerá em agosto de 2044.

3. O que é um eclipse solar anular?

Um eclipse solar anular é um tipo de eclipse solar no qual a lua está no ponto mais distante de sua órbita da Terra, resultando em um efeito de “anel de fogo” à medida que a luz ardente do sol envolve a sombra da lua.

4. O que é um eclipse lunar penumbral?

Um eclipse lunar penumbral é um eclipse lunar que ocorre quando a lua passa pela sombra externa, ou penumbra, da Terra, fazendo com que pareça mais escura ou apagada.

Fontes:

– Time and Date: https://www.timeanddate.com/