Canon, Nikon e Sony introduzem tecnologia de autenticação para combater imagens geradas por IA

Canon, Nikon e Sony estão tomando medidas para combater o aumento de imagens geradas por IA, introduzindo tecnologia de autenticação em suas câmeras. A tecnologia tem como objetivo incorporar assinaturas digitais à prova de violação em fotos, incluindo a data e o horário da captura, localização e detalhes do fotógrafo.

A Nikon planeja lançar câmeras sem espelho com tecnologia de autenticação embutida, especialmente projetada para fotojornalistas e fotógrafos profissionais. Essa medida permitirá a verificação da autenticidade da imagem, o que é crucial na reportagem de notícias e em outros campos onde a precisão é fundamental. As assinaturas digitais à prova de violação servirão como prova de integridade, permitindo que os espectadores confirmem a credibilidade da imagem.

Num esforço colaborativo, organizações de notícias, fabricantes de câmeras e empresas de tecnologia desenvolveram uma ferramenta chamada Verify. Essa ferramenta permite que os usuários verifiquem a autenticidade das imagens gratuitamente. Se uma imagem contiver uma assinatura digital, o Verify exibirá detalhes relevantes, como a data, localização e outras credenciais associadas à imagem. Essa iniciativa tem como objetivo capacitar os usuários a validar a veracidade das imagens e combater a propagação de desinformação.

A Sony, além de incorporar a tecnologia de autenticação em seus modelos de câmeras, expandiu a variedade de modelos compatíveis e planeja pressionar outros fabricantes de câmeras a adotarem medidas semelhantes. Além disso, a Sony pretende lançar uma atualização de firmware que incorporará assinaturas digitais em suas câmeras SLR sem espelho de nível profissional.

A Canon também está seguindo o mesmo caminho e planeja lançar uma câmera equipada com tecnologia de autenticação já no próximo ano. A introdução dessa tecnologia enfatiza o compromisso dos fabricantes de câmeras em manter a integridade e confiabilidade das imagens na era da IA.

Em resposta à proliferação de imagens geradas por IA, empresas como Intel e Google têm explorado métodos adicionais para identificar imagens geradas por IA e determinar sua autenticidade. A Intel desenvolveu um método que analisa as mudanças na cor da pele para diferenciar imagens reais das geradas por IA. O Google, por outro lado, lançou uma ferramenta para adicionar marcas d’água invisíveis às imagens geradas por IA.

A introdução da tecnologia de autenticação pela Canon, Nikon e Sony representa um passo significativo na mitigação dos desafios apresentados pelas imagens geradas por IA. Ao garantir a integridade e autenticidade das fotografias, esses fabricantes de câmeras desempenham um papel vital na preservação da credibilidade da narrativa visual.

FAQ

O que é tecnologia de autenticação em câmeras?

Tecnologia de autenticação em câmeras refere-se à incorporação de assinaturas digitais à prova de violação em fotografias. Essas assinaturas, que incluem informações como data, hora, localização e detalhes do fotógrafo, servem como prova de integridade e permitem que os espectadores verifiquem a autenticidade das imagens.

Como funciona o Verify?

Verify é uma ferramenta da web desenvolvida por organizações de notícias, fabricantes de câmeras e empresas de tecnologia. Ela permite que os usuários verifiquem a autenticidade das imagens gratuitamente. Se uma imagem contiver uma assinatura digital, o Verify exibe detalhes relevantes, como a data, localização e outras credenciais associadas à imagem.

Por que a tecnologia de autenticação é importante?

A tecnologia de autenticação é crucial em diversos campos, especialmente no jornalismo e na fotografia profissional, onde a precisão e a credibilidade são essenciais. Ao incorporar assinaturas digitais à prova de violação em fotos, os fabricantes de câmeras visam combater a proliferação de imagens geradas por IA e permitir que os espectadores verifiquem a autenticidade do conteúdo visual.

Quais outros métodos estão sendo explorados para identificar imagens geradas por IA?

Além da tecnologia de autenticação, empresas como Intel e Google estão explorando métodos alternativos para identificar imagens geradas por IA. A Intel desenvolveu um método que analisa as mudanças na cor da pele para diferenciar imagens reais das geradas por IA. O Google lançou uma ferramenta que adiciona marcas d’água invisíveis às imagens geradas por IA para ajudar em sua identificação.

Fontes:

– Nikkei Asia. (2022, 31 de agosto). Nikon starts embedding tamper-resistant digital signatures in photos shareable proofs of location, time, and reporter for quick verification of authenticity; Sony expands compatible lineup, Canon also to adopt from 2023. Nikkei Asia. [Link](https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Electronics/Nikon-Sony-and-Canon-to-fight-AI-generated-images-with-digital-signatures)