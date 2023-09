Pokémon Go: Mankey pode ser brilhante!

Resumo:

Em Pokémon Go, os jogadores têm a oportunidade de encontrar o Pokémon macaco-porco, Mankey, na natureza. A notícia emocionante é que Mankey também pode ser brilhante! Isso significa que os jogadores têm a chance de capturar uma versão brilhante deste Pokémon, que possui uma coloração diferente da normal. Junto com Mankey, sua evolução, Primeape, também pode ser brilhante.

Com a potencial introdução de Annihilape, a evolução final de Mankey e Primeape dos Pokémon Scarlet e Violet, é aconselhável começar a coletar doces Mankey em antecipação a esta evolução. Os primeiros lançamentos de Pokémon Paldean em Pokémon Go sugerem que Annihilape poderá se juntar à lista em breve.

A taxa de brilho de Mankey no Pokémon Go é de aproximadamente uma em 500, de acordo com uma pesquisa realizada pela The Silph Road. No entanto, Mankey não tem um “permaboost”, o que significa que não é um spawn raro e não tem uma taxa de brilho aumentada. Atrair mais Pokémon brilhantes é baseado no acaso, já que as taxas de captura de Pokémon brilhantes são determinadas pelo desenvolvedor Niantic e normalmente só são aumentadas durante eventos especiais ou ataques.

Para acompanhar os Pokémon brilhantes disponíveis, os jogadores podem consultar a lista do LeekDuck, que fornece um guia visual de todos os Pokémon brilhantes existentes.

Para obter mais dicas e guias sobre Pokémon Go, Polygon oferece diversos recursos para aprimorar sua jogabilidade.

Definições:

– Pokémon Shiny: Pokémon com coloração alternativa que são mais raros que seus equivalentes normais.

– Candy: Um recurso no Pokémon Go que pode ser coletado capturando Pokémon de uma espécie específica e usado para evoluir ou energizar Pokémon.

Fontes:

