Alfred “Shivy” Brooks ganha assento no conselho escolar de Atlanta

Alfred “Shivy” Brooks emergiu como o vencedor no segundo turno do conselho escolar de Atlanta, derrotando a atual Tamara Jones. Os resultados não oficiais mostram Brooks liderando com aproximadamente 65% dos votos.

Brooks, atual professor de economia e governo na Charles Drew High School, no condado de Clayton, está prestes a se tornar o primeiro professor ativo a servir no Conselho de Educação das Escolas Públicas de Atlanta. Ele assumirá a posição de Jones como representante geral do Distrito 7.

A disputa entre Brooks e Jones foi muito disputada, já que ambos os candidatos receberam pouco menos de 50% dos votos nas eleições gerais de 7 de novembro, levando a um segundo turno.

Brooks obteve apoio significativo durante sua campanha, recebendo o endosso de figuras políticas proeminentes, como o ex-prefeito de Atlanta e embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Andrew Young, e o ex-senador estadual Jason Carter. Ele também contou com o apoio de vários membros do Conselho Municipal de Atlanta, incluindo o Presidente do Conselho, Doug Shipman.

A vitória tem um significado agridoce para Brooks, já que seu filho de 16 anos, Bryce Brooks, faleceu tragicamente no início deste ano enquanto tentava salvar crianças de um afogamento na Flórida. Bryce, que frequentou as escolas públicas de Atlanta, estava no primeiro ano da Maynard Jackson High School.

Jones, que atuava no conselho escolar há dois anos, obteve o endosso do vereador Alex Wan, da deputada estadual Saira Draper e da senadora estadual Nan Orrock, entre outros.

A recente eleição reflecte uma mudança no sistema eleitoral do conselho escolar, com mandatos agora escalonados para evitar que todo o conselho seja substituído a cada quatro anos.

Os resultados de DeKalb e Fulton County revelaram o apoio esmagador de Brooks, com ele recebendo 72% e 66% dos votos, respectivamente.

Enquanto Brooks se prepara para assumir sua nova função, muitos esperam que sua experiência como educador traga novas perspectivas e insights para o sistema de escolas públicas de Atlanta.