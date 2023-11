Explorando as melhores ofertas diárias para entusiastas de tecnologia

Procurando as melhores ofertas em gadgets de tecnologia? Não procure mais! Reunimos algumas das ofertas mais interessantes e acessíveis disponíveis no momento. Quer você seja um fanático do PlayStation, um amante do Nintendo Switch, um entusiasta de monitores de jogos ou simplesmente precise de uma cadeira nova, nós temos o que você precisa.

Pacotes de console PS5 Slim

A Amazon acaba de lançar um acordo incrível para aqueles que desejam o console PlayStation 5 mais novo e elegante. Escolha entre o pacote PS5 Slim Disc Edition Spider-Man 2 ou o pacote PS5 Slim Disc Edition Call of Duty: Modern Warfare 3, ambos com preço acessível de US$ 499.99. O PS5 Slim é 30% menor e 18% mais leve que o original, tornando-o um complemento perfeito para sua configuração de jogo.

Nintendo Switch OLED com bônus Dell eGift Card

A Dell está oferecendo um negócio fantástico para os fãs do Nintendo Switch. Compre o console de jogos Nintendo Switch OLED com Joy-Cons brancos e receba um vale-presente promocional Dell de US$ 75 de bônus. Use o vale-presente para aprimorar sua experiência de jogo com acessórios ou novos jogos.

Monitor para jogos Samsung Odyssey OLED G9

Prepare-se para uma experiência de jogo envolvente com o monitor de jogos Samsung Odyssey OLED G9. Com um desconto impressionante de US$ 500, o principal monitor de 49″ agora custa apenas US$ 1,099.99 na Amazon. Seu painel OLED de pontos quânticos (QD), conhecido pela qualidade de imagem HDR incomparável, garante cores vibrantes e visuais impressionantes.

Cadeiras para jogos Secretlab TITAN Evo

Atualize sua configuração de jogo com a cadeira de jogos Secretlab TITAN Evo. Aproveite até $ 100 de desconto durante a promoção oficial da Secretlab Black Friday. Com uma variedade de tamanhos e opções personalizáveis, incluindo estofamento premium e almofadas de espuma viscoelástica, o TITAN Evo garante o máximo conforto durante longas sessões de jogo.

LEGO Star Wars Death Star Trench Run Diorama

Chamando todos os fãs de Star Wars e entusiastas de LEGO! Amazon está oferecendo um desconto generoso no conjunto de diorama LEGO Star Wars Death Star Trench Run. Recrie a icônica cena da trincheira de Star Wars: Uma Nova Esperança com este conjunto composto por 665 peças. Obtenha agora por apenas $ 46.99.

Monitor de jogos Samsung Odyssey Neo G7 4K Mini-LED QLED

Experimente o futuro dos jogos com o monitor de jogos Samsung Odyssey Neo G7 43 ″ 4K Mini-LED QLED. Aproveite um desconto notável de US$ 500 durante a Black Friday, já que o monitor agora está disponível por apenas US$ 499.99. Com seu painel de pontos quânticos Mini-LED, este monitor oferece uma experiência de jogo envolvente a um preço acessível.

Controladores Sony DualSense

Aproveite a oferta por tempo limitado da Sony e atualize seus acessórios para jogos. Somente nesta semana, a Sony reduziu o preço de seus controladores DualSense para US$ 49.99 cada. Escolha entre uma variedade de cores vibrantes e desfrute de uma jogabilidade aprimorada no seu PlayStation 5.

Smart TV Sony Bravia XR A90J 4K OLED

A promoção antecipada da Black Friday do Walmart oferece um negócio fantástico na Smart TV OLED Sony Bravia XR A65J 90K de 4 ″. Custando apenas US$ 1,398.00, esta TV foi o modelo top de linha da Sony em 2021. Mime-se com visuais impressionantes e entretenimento envolvente com esta TV OLED de última geração.

2021 Apple iPad 10.2″ 64GB

A Amazon oferece um preço com desconto de US$ 249 para o 2021 Apple iPad 10.2″ com 64 GB de armazenamento. Esteja você usando-o para trabalho, entretenimento ou criatividade, este iPad oferece uma experiência de usuário agradável e perfeita.

