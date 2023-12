Avanços na Tecnologia Quântica: Progressos na Comunicação e Competição Global

Outubro testemunhou um progresso significativo no campo da tecnologia quântica, à medida que pesquisadores do Reino Unido, Irlanda e China alcançaram marcos importantes. Desde a bem-sucedida ligação de comunicação quântica através do Mar da Irlanda até o desenvolvimento de canais de comunicação seguros e o crescimento da China como um importante player em pesquisa quântica, esses avanços preparam o cenário para um futuro de tecnologia revolucionária.

Revolução na Comunicação Quântica

Uma ligação de comunicação quântica chamada ‘Rockabill’ ganhou destaque enquanto pesquisadores da Universidade de York testaram com sucesso a transmissão de pacotes de luz sem degradação do sinal. Essa descoberta tem o potencial de superar as limitações de segurança e distância nas comunicações em massa, abrindo as portas para uma internet quântica. O experimento demostrou o poder transformador da tecnologia quântica na revolução dos métodos de comunicação.

Protegendo a Integridade dos Dados

Em um esforço colaborativo, a Amazon Web Services (AWS) e a Universidade de Harvard desenvolveram uma técnica inovadora para embalar fibras ópticas. Essa inovação garante a integridade dos dados em longas distâncias e protege contra interferências externas, mesmo em ambientes propensos a vibrações ou movimentos. A parceria tem como objetivo fornecer canais de comunicação seguros, fortalecendo a confiabilidade da transmissão de dados.

Pioneirismo em Segurança de IA e Colaboração Global

O governo do Reino Unido anunciou o estabelecimento do primeiro instituto de segurança de IA do mundo, liderado pelo Primeiro Ministro Rishi Sunak. Essa iniciativa histórica realiza avaliações independentes de risco de novos modelos de IA, abordando preocupações sobre a prática atual dos desenvolvedores realizarem suas próprias verificações de segurança. As descobertas do instituto serão compartilhadas globalmente, promovendo transparência e segurança no setor de IA.

Além disso, o Reino Unido juntou-se à Coalizão Global de Telecomunicações para aprimorar a resiliência das redes e promover a colaboração em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, a ausência da Alemanha, França e Coreia do Sul na coalizão destaca abordagens regulatórias divergentes e preocupações de segurança, particularmente em relação à participação da Huawei em suas redes de telecomunicações.

Ascensão da Tecnologia Quântica na China

A China emergiu como uma força formidável no campo da tecnologia quântica, buscando autossuficiência tecnológica e o objetivo de ultrapassar os Estados Unidos como líder global em alta tecnologia. Com investimentos substanciais em pesquisa quântica, incluindo um megaprojeto de computação quântica de bilhões de dólares e o estabelecimento do Laboratório Nacional Chinês de Ciências da Informação Quântica, a China está avançando rapidamente em suas capacidades quânticas.

O renomado cientista Pan e sua equipe de 130 pesquisadores avançaram significativamente na pesquisa quântica. Notavelmente, em 2017, cientistas chineses realizaram a primeira chamada de vídeo segura por meio de comunicação quântica, exemplificando a habilidade da China na área. Testes recentes envolvendo computadores quânticos mostraram resultados mais rápidos do que o Sycamore do Google, indicando a clara vantagem da China na computação quântica. Com a previsão de que o mercado global de computação quântica alcance $10 bilhões até 2025, a competição entre as nações se intensifica.

