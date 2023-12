Descubra segredos enigmáticos e navegue pelo universo bizarro de Atlas Wept

Sinopse: Embarque em uma aventura emocionante pelo mundo desconcertante de Atlas Wept, um próximo RPG influenciado pelo amado jogo Mother. Com uma mistura única de combate por turnos e ação bullet-hell, os jogadores irão desvendar os mistérios de um planeta distante e acompanhar as jornadas de dois grupos de crianças intrépidas. Atlas Wept será lançado em 17 de janeiro de 2024, exclusivamente para PC via Steam.

Entre na pele de Dezi e Charlie, dois jovens corajosos que se aventuram no desconhecido em busca da entidade malévola que apaga personalidades. À medida que você os guia por paisagens perigosas, os segredos do enigmático planeta são gradualmente revelados, revelando sua verdadeira natureza. Simultaneamente, Hal e Lucy se esforçam para desvendar a verdade por trás da existência de Gigi, a Cão Robô, investigando suas origens e propósito.

Através de doze capítulos cativantes, os jogadores irão alternar entre os dois grupos, construindo uma narrativa coesa que conecta suas histórias separadas. Peças intrigantes do quebra-cabeça gradualmente se juntarão, lançando luz sobre a aparência dos sinistros Grins e a origem da força de limpeza mental.

O mundo visualmente deslumbrante de Atlas Wept mergulha os jogadores em ambientes surreais repletos de mistérios peculiares. Ao atravessar essas paisagens sobrenaturais, prepare-se para encontros e desafios inesperados. Participe de combates por turnos que transitam perfeitamente para sequências intensas de bullet-hell, oferecendo uma experiência de jogo dinâmica que o mantém na ponta da cadeira.

Atlas Wept, com sua fusão de narrativa cativante, mecânica de jogo distinta e visuais assustadoramente belos, promete cativar tanto os fãs de RPGs quanto os amantes da série Mother. Marque em sua agenda o dia 17 de janeiro de 2024, quando você poderá embarcar nesta jornada extraordinária exclusivamente no PC via Steam. Não perca a chance de descobrir as verdades ocultas de Atlas Wept e mergulhe em sua emocionante história de mistério e aventura.