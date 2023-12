Astronauta captura bela imagem da confluência dos rios Wisconsin e Mississippi do espaço

Um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI) recentemente capturou uma fotografia impressionante da confluência dos rios Wisconsin e Mississippi. Tirada no final de novembro, a imagem mostra a topografia complexa da região, que foi moldada pela erosão do rio e permanece sem afetar pelos depósitos glaciais da última idade do gelo. A paisagem coberta de neve destaca as colinas e vales esculpidos no Planalto Paleozoico, criando uma perspectiva visual única do espaço.

A Paisagem Diversificada:

Ao contrário da região relativamente plana do Centro-Oeste, a área onde os rios Wisconsin e Mississippi se encontram possui uma paisagem mais variada. A topografia da área foi moldada pelas forças poderosas da erosão do rio, resultando na criação de sistemas de drenagem dendrítica que persistem e se expandem ao longo do tempo.

Um Habitat Próspero:

A confluência desses rios não apenas contribui para a beleza pitoresca da região, mas também sustenta uma variedade diversificada de vida selvagem. A área é lar de várias espécies de peixes e aves, incluindo a majestosa águia careca e mais de 290 tipos de aves migratórias. O ecossistema fértil dos rios sustenta e fornece habitat para essas criaturas, tornando-se uma área essencial para os esforços de conservação.

Importância Agrícola:

A fotografia do astronauta também destaca a presença proeminente de campos agrícolas na região. Esta área é conhecida por cultivar culturas como milho, soja, aveia e centeio. Além disso, devido à proximidade do Rio Mississippi, produtos agrícolas como fertilizantes e grãos colhidos são transportados por meio de barcaças. As estruturas de eclusas e barragem do rio, como a Eclusa e Barragem nº 10, perto de Guttenberg, Iowa, ajudam a regular o nível da água e facilitam a navegação do tráfego comercial.

Aprimorando o Conhecimento Científico:

A Instalação de Observações Terrestres da Tripulação da EEI e a Unidade de Ciência da Terra e Sensoriamento Remoto do Centro Espacial Johnson forneceram a cativante imagem tirada por um membro da tripulação da Expedição 70. O Programa da Estação Espacial Internacional apoia a coleta de tais fotografias para contribuir com pesquisas científicas e torná-las acessíveis tanto para cientistas quanto para o público em geral.

FAQ:

P: Quando a fotografia foi tirada?

R: O astronauta capturou a imagem em 30 de novembro de 2023.

P: Como a imagem foi aprimorada?

R: A fotografia foi recortada e editada para melhorar o contraste e remover artefatos da lente.

P: Onde posso encontrar mais imagens tiradas por astronautas?

R: Fotografias adicionais tiradas por astronautas e cosmonautas podem ser vistas no site do Gateway to Astronaut Photography of Earth da NASA/JSC.