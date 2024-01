Astrobotic’s Peregrine Lander se Prepara para Levar Instrumentos da NASA à Lua

O aterrissador Peregrine da Astrobotic, patrocinado pelo programa de Serviços Comerciais de Carga Lunar da NASA, está programado para ser lançado na segunda-feira, com o objetivo de pousar na lua em 23 de fevereiro. Essa empreitada privada faz parte dos esforços da NASA para retornar astronautas à superfície lunar e abrir caminho para missões mais frequentes e econômicas à lua.

O aterrissador Peregrine levará uma série de instrumentos da NASA para coletar dados valiosos sobre a lua. Esses instrumentos incluem medidores para medir o ambiente de radiação na superfície lunar e espectrômetros para estudar a abundância de materiais como hidrogênio. A missão fornecerá insights cruciais sobre a composição e os níveis de radiação da lua, ajudando os pesquisadores a entender melhor nosso vizinho celestial.

Além da carga científica, a missão também levará cargas úteis de duas empresas, Elysium Space e Celestis, especializadas em “enterros espaciais”. Essas empresas oferecem o serviço exclusivo de levar cinzas cremadas para a órbita ou para a lua, proporcionando um lugar de descanso final no espaço para entes queridos.

O envolvimento da Astrobotic com a Celestis e a Elysium Space tem gerado controvérsias, com preocupações levantadas sobre a profanação da lua. Buu Nygren, presidente da Nação Navajo, expressou suas preocupações sobre deixar restos humanos na lua, considerando isso uma profunda falta de respeito a um corpo celestial que possui significado sagrado em muitas culturas indígenas. O CEO da Astrobotic, John Thornton, reconheceu essas preocupações e expressou o desejo de encontrar uma solução com a Nação Navajo.

A missão Peregrine representa um marco significativo para a indústria espacial comercial nos Estados Unidos. O pouso bem-sucedido da espaçonave não apenas cumprirá os objetivos da NASA, mas também marcará uma nova era de tecnologia espacial e inovação para a Astrobotic e a cidade de Pittsburgh. Thornton enfatizou o significado simbólico dessa missão, afirmando que se Pittsburgh pode pousar na lua, ele pode alcançar qualquer coisa.

O lançamento do aterrissador Peregrine é um empreendimento emocionante que mostra os esforços colaborativos entre a NASA e empresas privadas. Isso destaca o potencial da exploração espacial comercial para impulsionar a pesquisa científica e abrir novas possibilidades para a exploração humana além da Terra.

