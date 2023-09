O que esperar do evento de outono da Apple: iPhone 15 e novos relógios Apple

Hoje, a Apple está hospedando seu tão aguardado evento Wonderlust, onde a empresa deverá anunciar o suposto iPhone 15 e os novos Apple Watches. O evento será transmitido ao vivo a partir das 10h PDT/1h EDT. Este evento marca o primeiro desde que a Apple revelou o Vision Pro na WWDC no início deste verão. O evento anual de outono do iPhone se tornou um fenômeno cultural, sinalizando o fim do verão e o início de novos e emocionantes produtos da Apple.

Rumores sobre o iPhone 15 já circulam há meses. Alguns sugerem que será uma atualização regular ano após ano, enquanto outros especulam sobre a possibilidade de um modelo Pro maior chamado iPhone 15 Ultra. O convite do evento, com o enigmático logotipo da Apple composto por minúsculas partículas, despertou curiosidade e especulação. O slogan “Wonderlust” é uma brincadeira com a palavra “wanderlust”, e os entusiastas da Apple estão tentando decifrar seu significado em relação aos próximos anúncios.

Espera-se que a linha do iPhone 15 inclua quatro modelos: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, o iPhone 15 e o 15 Plus serão essencialmente versões reembaladas do iPhone 14 Pro, sem câmera telefoto ou corpo de aço inoxidável. Esses novos telefones contarão com câmera principal de 48 megapixels e o chip A16 da geração anterior.

Provavelmente não haverá grandes mudanças na tela, já que o analista Ross Young prevê que os modelos básicos do iPhone 15 não terão uma alta taxa de atualização como os iPhones Pro. Espera-se que todos os quatro modelos suportem carregamento sem fio de 15 watts usando o padrão aberto Qi2, o que poderia permitir uma gama mais ampla de dispositivos de carregamento sem fio.

A maior mudança em todos os modelos do iPhone 15 será a mudança do conector Lightning para uma porta USB-C. Esta mudança é provavelmente impulsionada pela pressão da União Europeia, que adotou o USB-C como padrão de carregamento comum. Ainda não está claro se o USB-C será implementado globalmente ou apenas na UE, mas é altamente provável que todos os novos modelos de iPhone venham com uma porta USB-C.

Espera-se que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max tenham mudanças significativas. Os modelos Pro contarão com armações de titânio em vez de aço inoxidável, reduzindo seu peso. Eles também serão alimentados pelo novo chip A17, o menor silício da Apple até hoje. Molduras de tela mais finas e uma porta USB-C que suporta velocidades de dados mais rápidas estão entre os recursos esperados.

Em termos de atualizações de câmera, o iPhone 15 Pro Max pode incluir uma nova câmera telefoto óptica 6x que melhoraria as fotos ampliadas com melhores detalhes, resolução e faixa dinâmica.

À medida que a expectativa aumenta, os entusiastas da Apple aguardam ansiosamente o evento Wonderlust para ver quais novos recursos e melhorias interessantes o iPhone 15 e os Apple Watches trarão.

Fontes:

- Bloomberg

– ChargerLab

Nota: Este artigo é baseado nas informações disponíveis antes do evento Wonderlust da Apple.