A Apple está se preparando para seu tão aguardado evento anual, que acontecerá no renomado Steve Jobs Theatre, na Califórnia. Embora detalhes específicos permaneçam envoltos em segredo, os entusiastas da tecnologia aguardam ansiosamente o lançamento da linha do iPhone 15, o mais recente Apple Watch e possíveis atualizações de software iOS.

Chamado de “Wonderlust”, o evento está programado para começar em 12 de setembro de 2023, às 10h30, horário padrão da Índia e às 10h, horário do Pacífico. Com duração aproximada de 90 minutos, o evento contará com um discurso pré-gravado do CEO da Apple, Tim Cook.

Para aqueles ansiosos por testemunhar esse espetáculo, a Apple oferece várias opções de sintonização. Os assinantes da Apple TV podem assistir ao evento ao vivo de maneira conveniente em seus dispositivos. Além disso, a Apple transmitirá o evento em sua página oficial do YouTube, garantindo acessibilidade para espectadores sem Apple TV. Os usuários do navegador da Web também podem assistir ao evento visitando o site da Apple.

À medida que o evento se aproxima, abundam os rumores, sugerindo as potenciais surpresas que a Apple tem reservadas. Um boato notável sugere que o iPhone 15 Pro pode ser mais leve ao utilizar titânio grau 5 para o midframe em vez de aço. Outra possibilidade intrigante gira em torno da transição da Apple do cabo de carregamento Lightning para a porta USB-C mais comum, possivelmente motivada por um regulamento da União Europeia que exige cabos de carregamento padronizados.

Além de novos gadgets, os especialistas prevêem o lançamento do Apple Watch Ultra 2 e de um case compatível com USB-C para AirPods Pro. Além disso, há expectativa em torno de possíveis atualizações no próximo iOS 17.

O evento da Apple é sempre um momento marcante para os entusiastas da Apple, apresentando uma oportunidade de testemunhar o culminar dos esforços inovadores da Apple.

