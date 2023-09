Apresentando o iPhone 15 e iPhone 15 Plus: novos recursos e melhorias

A Apple revelou seus mais recentes smartphones, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, que oferecem desempenho aprimorado, novas opções de cores e uma porta USB-C. Os aparelhos mantêm o mesmo preço inicial dos modelos do ano passado, custando US$ 799.

Tanto o iPhone 15 quanto o iPhone 15 Plus vêm com telas de 6.1 e 6.7 polegadas, respectivamente. A Apple anunciou que o brilho máximo dessas telas foi aumentado para 2000 nits, proporcionando uma experiência de visualização mais vibrante. As pré-encomendas do iPhone 15 começarão nesta sexta-feira, com lançamento oficial marcado para 22 de setembro.

Uma característica marcante dos novos iPhones são seus elegantes acabamentos coloridos. A Apple incorporou perfeitamente as cores em todo o exterior de vidro, resultando em acabamentos impressionantes e atraentes. O iPhone 15 está disponível nas cores rosa, amarelo, verde, azul e preto, oferecendo aos usuários uma ampla gama de opções que se adequam ao seu estilo pessoal.

O sistema de câmeras da série iPhone 15 também recebeu atualizações significativas. O modelo básico agora possui um sensor principal de 48 megapixels, igualando as capacidades da série iPhone 14 Pro do ano passado. Este sensor permite modos de zoom óptico de 1x e 2x, junto com a lente ultra grande angular usual de 0.5x. O modo retrato também foi aprimorado para oferecer melhor desempenho em pouca luz, com a vantagem adicional de ser ativado automaticamente ao fotografar com a câmera principal. Além disso, os usuários podem ajustar o foco após tirar uma foto graças ao recurso de preservação do mapa de profundidade.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus são equipados com o chip A16 Bionic, com CPU de seis núcleos e GPU de 5 núcleos. Este chip é o mesmo encontrado nos modelos do iPhone 14 Pro, garantindo desempenho e eficiência excepcionais. A duração da bateria do iPhone 15 permanece a mesma do seu antecessor, enquanto o iPhone 15 Plus oferece tempo de uso ainda maior devido a uma bateria interna maior. O carregamento agora pode ser feito através da nova porta USB-C.

Outra adição notável à série do iPhone 15 é o chip de banda ultralarga de segunda geração, que melhora significativamente o alcance e a precisão na localização de objetos. O Precision Finding agora pode direcionar os usuários diretamente para uma pessoa, além de localizar itens com AirTags anexados.

Em termos de recursos de segurança, a Apple estendeu seu recurso SOS de Emergência via Satélite para cobrir situações de assistência rodoviária. Nos Estados Unidos, os membros da AAA podem beneficiar deste serviço. O recurso Emergency SOS é fornecido gratuitamente durante os primeiros dois anos após a compra de um iPhone 15; no entanto, os preços além deste período não foram divulgados.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus estarão disponíveis para compra em 22 de setembro, com o iPhone 15 a partir de US$ 799 e o iPhone 15 Plus a partir de US$ 899.

