Apresentando o iPhone 15 Pro e Pro Max: os iPhones mais poderosos da Apple até agora

A Apple acaba de lançar seus mais recentes smartphones topo de linha, o iPhone 15 Pro e Pro Max. Repletos de recursos e com o desempenho mais poderoso de qualquer smartphone, esses novos modelos vão impressionar.

O iPhone 15 Pro vem com tela de 6.1 polegadas, enquanto o Pro Max possui uma tela maior de 6.7 polegadas. Ambos os modelos são equipados com o chip A17 Pro, que a Apple afirma ter desempenho mais rápido do que qualquer outro smartphone do mercado. Com uma GPU aprimorada, espera-se que esses dispositivos proporcionem uma experiência de jogo elevada.

Uma das mudanças notáveis ​​deste ano é a inclusão de uma porta USB-C na parte inferior do telefone, substituindo a tradicional porta Lightning. A Apple se orgulha de que o iPhone 15 Pro tem velocidades de transferência de 10 Gbps, facilitando a transferência de arquivos grandes, como fotos e vídeos.

Os novos iPhones apresentam uma caixa mais resistente feita de titânio, tornando-os mais resistentes do que nunca. Eles vêm em quatro cores diferentes: preto, branco, azul e “natural”. A Apple também introduziu o botão de ação, que substitui o botão de campainha no lado esquerdo do telefone. Este botão pode ser personalizado para realizar diversas funções, como abrir a câmera ou ligar a lanterna.

Em termos de fotografia, o iPhone 15 Pro e Pro Max oferecem as melhores câmeras da Apple até agora. Equipados com sete lentes distintas, incluindo uma câmera atualizada de 48 megapixels, esses dispositivos capturam fotos impressionantes com desempenho aprimorado em pouca luz e reflexo de lente reduzido. As câmeras também utilizam sistemas de IA da Apple para capturar fotos HEIF de resolução total e oferecem múltiplas distâncias focais para opções versáteis de fotografia. Além disso, os telefones suportam a gravação de vídeo 4K60 ProRes e até permitem armazenamento externo através da porta USB-C.

Enquanto os modelos básicos do iPhone recebem atualizações dos modelos Pro do ano anterior, o iPhone 15 Pro e o Pro Max funcionam como um campo de testes para as ideias inovadoras da Apple. Com seu desempenho poderoso, recursos avançados de câmera e recursos USB-C, esses dispositivos ultrapassam os limites do que um iPhone pode fazer.

Fontes:

– Autor: David Pierce

– Fonte: The Verge