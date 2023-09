Apple renova parceria com Qualcomm para modems 5G

By

A Apple renovou sua parceria com a Qualcomm, garantindo que a gigante de eletrônicos de consumo continuará a usar os sistemas Snapdragon 5G Modem-RF da Qualcomm em seus smartphones até 2026. Este anúncio ocorre apesar dos esforços anteriores da Apple para desenvolver seus próprios modems e reduzir sua dependência da Qualcomm.

Embora a Apple tenha adquirido o difícil negócio de modems da Intel em 2019, fornecendo à empresa os recursos necessários para criar seus próprios modems, parece que o desenvolvimento independente de modems da Apple ainda não se concretizou. O acordo com a Qualcomm indica que a Apple ainda depende de fornecedores externos para atender às suas necessidades de modem.

O desenvolvimento dos seus próprios modems teria permitido à Apple contornar os custos e royalties associados aos componentes da Qualcomm, aumentando potencialmente a rentabilidade da empresa. No entanto, ao renovar a sua parceria com a Qualcomm, a Apple garante que possui um plano de backup caso o desenvolvimento do seu modem independente não avance tão rapidamente quanto o previsto.

Embora o novo acordo não seja exclusivo, o que significa que a Apple ainda pode usar seus próprios modems ou de outros fornecedores, ele ressalta a dependência contínua da empresa da Qualcomm para sua tecnologia de modem. A Apple é um cliente importante da Qualcomm, com a Apple e a Samsung respondendo por 10% ou mais das receitas consolidadas da Qualcomm no ano fiscal de 2022.

O momento do anúncio é digno de nota, pois ocorre pouco antes do evento anual do iPhone da Apple, onde a empresa deverá apresentar seu novo iPhone 15. Uma vez que é improvável que esta próxima linha de smartphones incorpore o modem desenvolvido internamente pela Apple, prevê-se que eles utilizarão o modem 5G e o front-end RF da Qualcomm.

Fontes: Qualcomm

Definições:

– Sistemas Snapdragon 5G Modem-RF: a linha de modems 5G e sistemas de radiofrequência da Qualcomm usados ​​em smartphones e outros eletrônicos.

– Modem: Um dispositivo que permite que dispositivos se conectem à Internet ou a outras redes, transmitindo e recebendo dados.

– RF Front End: O circuito em um dispositivo que lida com a transmissão e recepção de sinais de radiofrequência.

– Royalties: Taxas pagas por uma empresa para usar propriedade intelectual ou tecnologias de outra empresa.