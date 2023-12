Ano de Resultados Mistos para o Lançamento de GPUs de Médio Alcance em 2023

2023 foi um ano de altos e baixos para aqueles que estavam no mercado em busca de GPUs de médio alcance. Embora a disponibilidade e os preços dos componentes de mainstream tenham permanecido estáveis, oferecendo um retorno à normalidade para os construtores de PCs, os lançamentos de GPUs de médio alcance deixaram muito a desejar. Em vez de oferecer melhorias significativas de desempenho, essas novas GPUs muitas vezes alcançaram o desempenho das placas da geração anterior, mantendo preços similares.

Um dos lançamentos mais decepcionantes foi a GeForce RTX 4060 Ti, que teve dificuldades para superar seu antecessor em termos de desempenho, apesar de ter preço semelhante. A versão de 16GB da placa enfrentou críticas em particular, pois mostrou um desempenho melhor em apenas alguns jogos em comparação com a versão de 8GB, apesar de ser $100 mais cara.

A GeForce RTX 4060, por outro lado, trouxe notícias um pouco melhores. Com uma redução de preço de $30 em relação ao seu antecessor, o RTX 3060, ela ofereceu um aumento marginal de desempenho e eficiência aprimorada. No entanto, a redução de RAM de 12GB para 8GB foi uma mudança desfavorável. De maneira similar, as placas RX 7600, RX 7700 XT e RX 7800 XT da AMD também se enquadram nessa categoria, apresentando algumas melhorias, mas oferecendo em geral um desempenho similar aos modelos da geração anterior a preços comparáveis ou um pouco mais baixos.

Apesar desses lançamentos pouco impressionantes, houve algumas placas de médio alcance de destaque. A GeForce RTX 4070, com preço de $600, conseguiu igualar ou superar ligeiramente o desempenho da RTX 3080, consumindo menos energia e custando $100 a menos. No entanto, em comparação com seus antecessores, como a 2070 e 1070, o aumento de preço foi significativo.

No geral, 2023 ofereceu um momento melhor para a compra de GPUs de médio alcance em comparação com o auge da escassez de GPUs em 2021. No entanto, a falta de ganhos significativos de desempenho e táticas de marketing enganosas, especialmente em relação à tecnologia de geração de quadros DLSS, deixaram muitos consumidores insatisfeitos com as melhorias oferecidas.

As Limitações da Tecnologia de Geração de Quadros DLSS

A Geração de Quadros DLSS (FG), um truque de software introduzido pela Nvidia, prometia ganhos significativos de desempenho ao gerar quadros interpolados entre aqueles renderizados pela GPU. Embora essa tecnologia tenha se mostrado bem-sucedida e tenha até mesmo incentivado implementações semelhantes por outras empresas, como o FSR 3 da AMD e a implementação alternativa inicial da Intel, ela possui limitações.

O DLSS FG requer uma taxa de quadros base razoavelmente alta para gerar quadros extras convincentes, o que as GPUs de médio alcance podem ter dificuldade em alcançar. Além disso, mesmo quando o desempenho é satisfatório, pode introduzir artefatos visuais e diminuir os detalhes. Nem todos os jogos suportam o DLSS FG, e ele adiciona uma certa quantidade de latência, embora tecnologias como o Nvidia Reflex possam ajudar a mitigar isso. Embora o DLSS FG seja uma ferramenta valiosa para aprimorar o desempenho, apresentá-lo como algo revolucionário e compará-lo diretamente com placas de vídeo de gerações anteriores é excessivamente otimista.

Resumo

O ano de 2023 teve resultados mistos para os lançamentos de GPUs de médio alcance, com ganhos de desempenho pouco impressionantes e táticas de marketing enganosas. Enquanto os componentes de mainstream estavam amplamente disponíveis e com preços razoáveis, as placas de médio alcance frequentemente atingiram o desempenho dos modelos da geração anterior sem melhorias significativas. A GeForce RTX 4060 Ti teve dificuldades para superar seu antecessor, enquanto a GeForce RTX 4060 e as placas RX 7600, RX 7700 XT e RX 7800 XT da AMD ofereceram melhorias menores, mas não tiveram o entusiasmo de uma grande atualização. A GeForce RTX 4070 se destacou como uma opção de médio alcance forte, proporcionando um desempenho comparável ao da RTX 3080 com um preço mais baixo. No entanto, o aumento de preço em comparação com modelos anteriores tornou sua venda mais difícil. Além disso, o marketing em torno da tecnologia DLSS FG, embora impressionante, retratou uma imagem excessivamente positiva do que os usuários poderiam esperar em termos de desempenho. O DLSS FG tinha limitações em termos de requisitos de taxa de quadros base, artefatos visuais, suporte de jogos e aumento de latência. Em última análise, embora as GPUs de médio alcance estivessem mais acessíveis em 2023, elas não atenderam às altas expectativas estabelecidas pelas gerações anteriores.

FAQ

1. As GPUs de médio alcance estavam prontamente disponíveis em 2023?

Sim, as GPUs de médio alcance estavam geralmente disponíveis em 2023, oferecendo um retorno à normalidade em comparação aos problemas de escassez experimentados nos anos anteriores.

2. Os lançamentos de GPUs de médio alcance em 2023 apresentaram melhorias significativas de desempenho?

Não, os lançamentos de GPUs de médio alcance em 2023 não apresentaram melhorias de desempenho notáveis, muitas vezes atingindo o desempenho de modelos da geração anterior.

3. O que é a tecnologia de Geração de Quadros DLSS?

A Geração de Quadros DLSS (FG) é uma tecnologia introduzida pela Nvidia que gera quadros interpolados entre aqueles renderizados pela GPU, levando a possíveis aumentos de desempenho. No entanto, ela possui limitações e pode não ser suportada por todos os jogos.