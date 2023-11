Huawei Nova 12 Pro: um design futurista e recursos poderosos aguardam

Após o lançamento bem-sucedido do telefone intermediário Huawei Nova 11 SE, os entusiastas da Huawei estão ansiosos pela próxima série Nova 12. Com lançamento previsto para este mês ou dezembro no mercado chinês, a série Nova 12 deverá competir de frente com os rivais OPPO série Reno 11 e série Vivo S18.

A estrela do show, o Huawei Nova 12 Pro, já chamou a atenção dos entusiastas de smartphones com seu design único e futurista. Uma renderização vazada do dispositivo revela uma tela OLED de borda curva que é realmente um espetáculo para ser visto. O que o torna ainda mais intrigante é a presença de dois recortes distintos de câmera selfie, posicionados separados um do outro, com uma parte da tela visível no meio. Há rumores de que esses recortes abrigarão uma impressionante configuração de câmera selfie dupla de 60 megapixels.

Mas a emoção não termina aí. A configuração da câmera traseira do Nova 12 Pro também possui um apelo distinto. Ele apresenta uma câmera primária na parte superior, seguida por uma ilha de câmera em formato oval que abriga mais duas lentes, acompanhada por uma elegante faixa de flash LED horizontal. A suposta configuração da câmera inclui uma poderosa câmera primária de 50 megapixels, uma lente ultra grande angular de 12 megapixels, que também pode funcionar como lente macro, e outra câmera telefoto de 50 megapixels.

Por baixo de seu exterior elegante, espera-se que o Nova 12 Pro tenha um impacto impressionante em termos de desempenho. Especulações sugerem que ele será alimentado pelo chipset Kirin 5s habilitado para 9000G, garantindo conectividade extremamente rápida. Há rumores de que o dispositivo também apresenta um painel OLED com uma impressionante taxa de atualização de 120 Hz, garantindo visuais suaves e fluidos. Para aumentar seu apelo, espera-se que o Nova 12 Pro abrigue uma bateria substancial de 4,500mAh com suporte para carregamento rápido de 100W. Rodando no Harmony OS 4, o sistema operacional da Huawei, o dispositivo oferece conectividade bidirecional por satélite.

A excitação também aumenta em torno do anúncio do modelo padrão Nova 12, que deverá acompanhar a versão Pro. Rumores indicam que o Nova 12 virá equipado com o novo chipset Kirin 830, que promete melhor desempenho e eficiência.

À medida que a série Nova 12 se aproxima do seu lançamento, os fãs da Huawei aguardam ansiosamente o anúncio oficial, esperando que as suas expectativas de um telefone visualmente deslumbrante com recursos poderosos sejam atendidas e superadas.

