Governo apreende economias de vida de engraxate durante viagem

Sinopse: Um engraxate em Nova Orleans teve suas economias confiscadas pelo governo durante uma viagem doméstica de rotina. Kermit Warren e seu filho estavam viajando para comprar um caminhão de reboque quando foram parados por agentes da DEA no aeroporto. Apesar de oferecer provas de suas intenções e da origem do dinheiro, a DEA acusou Warren de se passar por um policial aposentado e apreendeu US$ 28,000 mil em dinheiro. Warren passou um ano lutando para recuperar seu dinheiro com a ajuda da organização sem fins lucrativos Institute for Justice, e acabou conseguindo. No entanto, este incidente realça a prática controversa do confisco de bens civis, em que as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei podem apreender dinheiro e bens sem acusar o proprietário de um crime. Warren continua a lutar contra esta prática para garantir que isso não aconteça com outras pessoas.

Viajante perde economias de uma vida devido a acusações do governo

Um incidente recente envolvendo um engraxate em Nova Orleans lança luz sobre a prática preocupante do confisco de bens civis. Kermit Warren, que perdeu o emprego devido à pandemia de COVID-19, e seu filho decidiram se aventurar no negócio de reboque e salvamento. No entanto, os seus planos tomaram um rumo inesperado quando as suas viagens domésticas terminaram com o governo confiscando as suas poupanças.

Warren e seu filho estavam indo comprar um caminhão de reboque usado quando foram parados por agentes da DEA no aeroporto. Apesar de notificarem a TSA sobre a sua grande soma de dinheiro, os agentes acusaram Warren de se passar por um policial aposentado. Os US$ 28,000 mil em dinheiro, que incluíam as economias suadas de Warren, foram apreendidos sem que nenhuma acusação fosse apresentada contra ele.

Este incidente levanta questões sobre a controversa prática de confisco de bens civis, em que as agências de aplicação da lei podem apreender dinheiro e propriedades sem condenar o proprietário por um crime. Neste caso, Warren era inocente, mas o seu dinheiro foi retirado com base em meras acusações.

Felizmente, Warren não desistiu e procurou a ajuda da organização sem fins lucrativos Institute for Justice, que assumiu o seu caso. Depois de provar a inocência de Warren e o propósito legítimo do dinheiro, os promotores federais rejeitaram o caso de confisco e Warren finalmente recuperou seu dinheiro.

Embora a história de Warren tenha tido um resultado positivo, destaca a necessidade de reforma nas leis de confisco de bens civis. Indivíduos inocentes não deveriam ter de suportar o fardo de provar a sua inocência e lutar para recuperar os seus bens apreendidos.

Warren continua empenhado em defender o confisco de bens civis, determinado a evitar que outros sofram a mesma injustiça. Quanto à DEA, recusou pedidos de entrevistas e não respondeu no fornecimento das informações solicitadas. Esta investigação em curso da Atlanta News First levanta preocupações sobre a transparência e a responsabilização nas agências de aplicação da lei.