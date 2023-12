Algum humano já tocou o fundo do oceano?

Nenhum ser humano jamais tocou o fundo do oceano. O principal motivo para isso é a extrema profundidade e pressão encontradas nas trincheiras oceânicas. A parte mais profunda do oceano, a Fossa das Marianas no Pacífico Ocidental, atinge uma profundidade impressionante de aproximadamente 10.994 metros. Para se ter uma ideia, o Monte Everest, o pico mais alto da Terra, fica a 8.848 metros acima do nível do mar. A pressão no fundo da Fossa das Marianas é mais de 1.000 vezes maior do que ao nível do mar, tornando-o um ambiente inóspito para os seres humanos.

Pontos mais profundos alcançados pelos humanos:

Embora os humanos não tenham tocado o fundo do oceano, progressos significativos foram feitos na exploração das profundezas. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh desceram até o ponto mais profundo do oceano, a Fenda Challenger, na Fossa das Marianas, a bordo do banescaphe Trieste. Eles atingiram uma profundidade de aproximadamente 10.911 metros, estabelecendo um recorde que permanece até hoje. Desde então, vários submersíveis não tripulados têm sido usados para explorar as profundezas do oceano, coletando dados valiosos e imagens.

Desafios da exploração das profundezas do oceano:

Explorar as partes mais profundas do oceano apresenta inúmeros desafios. A imensa pressão pode esmagar a maioria dos objetos fabricados pelo homem, exigindo equipamentos especializados para suportar as forças em jogo. Além disso, as temperaturas extremas, a falta de luz e a presença de produtos químicos tóxicos complicam ainda mais os esforços de exploração. Esses fatores dificultam o projeto e a operação de veículos capazes de atingir o fundo do oceano e retornar em segurança.

FAQ:

P: Existem planos para enviar humanos ao fundo do oceano no futuro?

R: Embora haja discussões e propostas em andamento para missões tripuladas nas profundezas do oceano, os desafios envolvidos tornam isso uma empreitada complexa. No entanto, avanços na tecnologia e materiais podem eventualmente tornar possível para os seres humanos explorarem o fundo do oceano.

P: Quais são os benefícios da exploração das profundezas do oceano?

R: A exploração das profundezas do oceano fornece perspectivas valiosas sobre a geologia da Terra, a vida marinha e os efeitos das mudanças climáticas. Ela ajuda os cientistas a entenderem melhor a história do planeta, descobrir novas espécies e potencialmente encontrar recursos que poderiam beneficiar a humanidade.

P: Como os submersíveis não tripulados exploram as profundezas do oceano?

R: Submersíveis não tripulados, como os veículos operados remotamente (ROVs, na sigla em inglês) e veículos subaquáticos autônomos (AUVs, na sigla em inglês), são equipados com câmeras, sensores e dispositivos de amostragem. Eles são controlados remotamente ou programados para navegar pelas profundezas do oceano, coletando dados, capturando imagens e realizando experimentos científicos.

Fontes:

– Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês): oceanservice.noaa.gov

– Instituto Oceanográfico de Woods Hole (WHOI, na sigla em inglês): whoi.edu