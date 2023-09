Avanço do DNA resolve caso arquivado de décadas e leva a acusações de assassinato

By

Uma descoberta do DNA levou à resolução de um caso arquivado que permaneceu sem solução durante décadas. Em novembro de 1994, Robin Lawrence foi encontrada morta a facadas dentro de sua casa em Springfield, Virgínia. Os detetives coletaram evidências forenses da cena do crime que se mostraram cruciais para a resolução do caso.

As evidências de DNA coletadas na época não correspondiam a nenhuma fonte do banco de dados policial. No entanto, em 2019, o DNA foi submetido a uma empresa de testes de DNA na Virgínia. Usando o DNA, a empresa desenvolveu um perfil e começou a pesquisar bancos de dados genealógicos, levando os detetives a um suspeito chamado Steven Smerk.

Para confirmar ainda mais a identidade de Smerk, a polícia usou esboços compostos digitais baseados na tecnologia de DNA fornecida pela Parabon NanoLabs. Ao comparar esses esboços com fotos de Smerk quando jovem, os detetives conseguiram estabelecer uma correspondência.

Os detetives viajaram para Nova York, falaram com Smerk e coletaram uma amostra de DNA. Ao sair, eles forneceram a Smerk um cartão de visita. Pouco depois, Smerk ligou para os detetives e confessou o crime. Ele então foi à delegacia local e se entregou.

De acordo com o chefe Kevin Davis, do Departamento de Polícia do Condado de Fairfax, Smerk fez uma confissão completa, fornecendo detalhes suficientes para corroborar a pesquisa de genealogia genética. Davis enfatizou que o crime parecia ser um ato aleatório, sem nenhuma ligação conhecida entre Smerk e Lawrence. Smerk não tem antecedentes criminais e esta é sua primeira prisão.

Após quase três décadas de investigação, Smerk foi levado sob custódia e será extraditado de Nova York para a Virgínia para enfrentar acusações de homicídio em segundo grau. As autoridades não identificaram quaisquer outros crimes potenciais envolvendo Smerk.

Esta descoberta serve como um testemunho dos avanços na tecnologia do ADN e na investigação genealógica, proporcionando esperança para a resolução de casos arquivados que há muito permanecem sem solução.

