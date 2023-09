Atualizações cumulativas do Windows 10 lançadas para resolver problemas de segurança

A Microsoft lançou recentemente duas atualizações cumulativas, KB5030211 e KB5030214, para diferentes versões do Windows 10, incluindo 22H2, 21H2 e 1809. Essas atualizações são essenciais para corrigir problemas existentes no sistema operacional e fazem parte do lançamento do Patch Tuesday de setembro de 2023.

Para garantir que essas atualizações sejam instaladas perfeitamente, a Microsoft as disponibilizou para instalação automática. No entanto, os usuários também podem instalar as atualizações manualmente acessando a seção Windows Update em Configurações e selecionando ‘Verificar atualizações’.

A atualização KB5030211 de setembro apresenta alguns recursos notáveis. Em primeiro lugar, inclui um novo aplicativo de Backup do Windows que permite aos usuários gerenciar seus aplicativos e arquivos de forma eficaz, oferecendo a capacidade de recuperá-los posteriormente. Além disso, esta atualização aprimora os recursos de detecção de localização do Windows 10, fornecendo aos usuários informações meteorológicas, notícias e tráfego mais precisas.

Além disso, a Microsoft introduziu emblemas de notificação para contas da Microsoft no menu Iniciar, facilitando a visualização e o gerenciamento de notificações. Esta atualização também aborda problemas relacionados às mudanças no horário de verão em Israel e corrige problemas com a caixa de pesquisa.

Uma correção significativa nessas atualizações cumulativas está relacionada ao Serviço de Política de Grupo. Anteriormente, o serviço aguardava 30 segundos para que a rede estivesse disponível, causando atrasos no processamento da política. Com a atualização mais recente, esse problema foi resolvido, garantindo o processamento correto da política sem atrasos desnecessários.

Além disso, há uma correção para problemas de sincronização de configurações. Anteriormente, mesmo que a alternância para sincronizar as configurações estivesse ativada na página de backup do Windows no aplicativo Configurações, as configurações não seriam sincronizadas corretamente. A atualização mais recente corrige esse problema, melhorando a experiência geral do usuário.

Em resumo, as atualizações cumulativas do Windows 10 lançadas recentemente, KB5030211 e KB5030214, trazem diversas novidades e correções importantes para o sistema operacional. Essas atualizações abordam vulnerabilidades de segurança e melhoram o desempenho geral do Windows 10. É recomendado que os usuários instalem essas atualizações para garantir que seus sistemas permaneçam seguros e otimizados.

