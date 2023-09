Outdoors digitais do metrô de Los Angeles enfrentam oposição por questões de segurança no trânsito

O Metrô de Los Angeles está avançando com um plano para instalar 49 outdoors digitais dupla-face, elevando o número total de outdoors digitais em toda a cidade para 86. O Metrô espera que o plano, chamado Transportation Communication Network (TCN), gere US$ 1 bilhão em receita em 30 anos. Embora algumas câmaras de comércio locais apoiem o plano, activistas e grupos comunitários estão preocupados com o impacto no ambiente visual e na segurança rodoviária.

A proposta será ouvida pela Comissão de Planejamento Urbano de Los Angeles no dia 14 de setembro, antes de seguir para a Câmara Municipal. Os outdoors seriam espalhados por toda a cidade, com a maioria voltada para as rodovias e outros para as comunidades. As estruturas variariam em altura de 30 a 95 pés, com a maioria tendo 30 pés de altura.

Metro argumenta que o projeto terá benefícios públicos, incluindo reserva de horário para mensagens de emergência. No entanto, estudos realizados por instituições como a Universidade do Alabama em Birmingham e o Federal Bureau of Transportation Statistics mostraram que os outdoors digitais podem aumentar as taxas de acidentes e distrair os motoristas. A presença de outdoors digitais na Flórida e no Alabama aumentou as taxas de acidentes em 25% e 29%, respectivamente.

Outras cidades do sul da Califórnia, incluindo La Mesa, também consideraram propostas de outdoors digitais, mas as rejeitaram devido a preocupações com a distração do motorista. As precauções de segurança do Metro de permitir que as imagens dos outdoors mudem a cada oito segundos são consideradas inadequadas em comparação com outras cidades e estados onde as imagens mudam a cada quatro a dez segundos.

Os oponentes argumentam que os outdoors digitais contribuirão para a degradação urbana, distrairão os motoristas e impactarão a segurança dos motoristas. Eles estão pedindo à Câmara Municipal que vote contra o projeto.

Embora alguns líderes empresariais apoiem a proposta do outdoor digital, grupos comunitários, conselhos de bairro e activistas estão a tomar posição contra ela. Eles acreditam que as receitas geradas pelos outdoors digitais não compensam as consequências negativas para o ambiente visual da cidade e para a segurança do trânsito.

Fontes:

“Ativistas pedem rejeição do plano de outdoor digital” – Streetsblog Los Angeles

“Impacto da taxa instalada de outdoor digital na segurança no trânsito” – Programa de Engenharia de Transporte da Universidade do Alabama em Birmingham