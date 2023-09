Como a dieta dos jogadores de futebol evoluiu nos últimos 50 anos

Daniel Nisbet, gestor de alto desempenho das Seleções Juvenis Nacionais da Federação de Futebol do País de Gales, explica como a dieta dos jogadores de futebol mudou nos últimos 50 anos. Anteriormente, havia pouca ênfase na nutrição, sendo oferecido aos jogadores um tradicional pequeno-almoço inglês antes do jogo. No entanto, desde meados da década de 1990, a nutrição tornou-se um aspecto crucial na preparação de um jogador para um jogo.

Hoje, os clubes de futebol empregam nutricionistas que planejam as refeições dos jogadores de forma altamente técnica. Estas refeições são adaptadas às necessidades individuais de cada jogador, dependendo do que pretendem alcançar. Vamos dar uma olhada mais de perto em como a dieta dos jogadores mudou ao longo dos anos.

Pequeno-Almoço

No passado, os jogadores de futebol comiam uma fritada antes do jogo ou uma tigela de cereais cobertos de açúcar, como Frosties, para fornecer energia ao corpo. Hoje em dia, os jogadores comem omeletes com espinafre, cogumelos, tomate e abacate no café da manhã. A ênfase agora está no consumo de proteína suficiente, sendo os ovos uma fonte significativa de proteína para a reparação e recuperação muscular.

Almoço

Anteriormente, os jogadores de futebol consumiam muita carne vermelha, como bife, hambúrgueres ou espaguete à bolonhesa. Hoje, os jogadores são aconselhados a comer duas porções de peito de frango, duas porções de batata doce e dois tipos de vegetais. Os carboidratos das massas e do arroz são melhores fontes de combustível do que as batatas porque contêm mais carboidratos. No dia anterior ao jogo, são recomendados carboidratos de liberação rápida, como massas.

Salgadinhos

No passado, os jogadores comiam uma fatia de laranja no intervalo ou comiam jujubas para obter energia rápida. Hoje em dia, os jogadores estão mais conscientes da sua composição corporal e optam por batidos de recuperação proteica ou nozes como lanche. Na véspera do jogo, podem consumir uma bebida com carboidratos, como Gatorade ou Lucozade.

Jantar

Depois de um jogo, os jogadores costumavam comer peixe com batatas fritas para uma dose de proteínas e carboidratos energéticos, mas isso era impregnado de gorduras saturadas prejudiciais à saúde. Hoje, os jogadores comem um filé de salmão com duas porções de arroz integral e dois legumes. Antes de uma partida, eles se enchem de macarrão branco e arroz, pois são o combustível do corpo para obter energia.

Teor alcoólico

Beber álcool já fez parte da cultura do futebol, com os jogadores tomando uma cerveja juntos após uma partida. No entanto, sabe-se agora que o álcool retarda a recuperação e dificulta a absorção de nutrientes. Hoje em dia, a bebida é reservada apenas para ocasiões especiais e os jogadores se abstêm de bebidas alcoólicas no meio da semana se houver um jogo chegando.

No geral, a dieta dos jogadores de futebol sofreu uma transformação significativa nas últimas décadas, com um maior foco em planos nutricionais individualizados e na importância de consumir os alimentos certos para otimizar o desempenho.

