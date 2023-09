Evento Wonderlust da Apple revela novos modelos de iPhone e relógios

O tão aguardado evento “Wonderlust” da Apple começou nos EUA, apresentando os mais recentes modelos de iPhones e Apple Watch. O evento confirma vários rumores em torno dos novos dispositivos, ao mesmo tempo que revela recursos inesperados.

Um anúncio significativo é a mudança da Apple das conexões Lightning para o padrão da indústria USB-C para o modelo básico da nova série do iPhone, o iPhone 15. Esta mudança está alinhada com os novos regulamentos da UE e provavelmente oferecerá velocidades de transferência de dados mais rápidas. No entanto, a versão 3 USB-C mais rápida estará disponível apenas no iPhone 15 Pro e Pro Max.

Outro boato confirmado é a extensão do recurso “Ilha Digital” para toda a linha do iPhone. O iPhone 15 e 15 Plus agora contam com uma “pílula” ou capa animada para a câmera e entalhe do sensor na parte superior da tela. Este recurso recebeu feedback positivo com o iPhone 14 Pro e Pro Max, mas atualmente oferece funcionalidade completa exclusivamente com aplicativos da própria Apple.

Os vazamentos sobre os modelos iPhone 15 Pro e Pro Max com case Titanium mais leves e resistentes também se mostram verdadeiros, embora o preço permaneça o mesmo dos modelos anteriores.

Numa reviravolta surpreendente, a Apple revelou um novo recurso chamado Roadside Assist, que amplia seu serviço de texto via satélite. Disponível apenas nos EUA em parceria com a AAA, este serviço permite aos utilizadores solicitar assistência rodoviária. O investimento da Apple em infraestrutura de satélite para os seus serviços de texto via satélite beneficiou a empresa americana Globalstar.

Durante o evento, o CEO da Apple, Tim Cook, compartilhou histórias de pessoas salvas pelo recurso SOS texto via satélite no modelo atual do iPhone 14. Cook também forneceu uma atualização sobre o próximo Apple Vision Pro, um dispositivo de realidade mista com lançamento previsto para o início do próximo ano.

No geral, o evento Wonderlust da Apple cumpriu os rumores esperados ao mesmo tempo em que introduziu novos recursos que mostram o compromisso da empresa com a inovação e a experiência do usuário.

Fonte: Chris Keall, The New Zealand Herald