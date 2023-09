Os usuários do vivo X90 Pro na Índia agora podem se inscrever no programa de visualização do Android 14

Atenção, usuários do vivo X90 Pro na Índia! Se você mal pode esperar para experimentar o Android 14 e o próximo Funtouch OS 14 da vivo, agora você tem a oportunidade de participar do Programa de visualização do Android 14.

Para se inscrever no programa, certifique-se de que seu vivo X90 Pro esteja executando a versão de firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 ou superior. Em seguida, navegue até o menu Configurações> Atualização do sistema em seu dispositivo e clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. A partir daí, clique em “Versão de teste” para se inscrever no programa. A aceitação do programa permitirá que você instale o Funtouch OS 14 baseado em Android 14 em seu dispositivo por meio do menu Configurações> Atualização do sistema. É importante observar que existem apenas 500 vagas disponíveis, então você pode querer agir rapidamente.

Porém, vale ressaltar que este é um software beta, portanto pode haver bugs e problemas que podem afetar sua experiência. Portanto, é aconselhável evitar instalá-lo no seu dispositivo principal. Se você decidir prosseguir, lembre-se de fazer backup dos seus dados antes de se inscrever. Se você tiver alguma dúvida sobre o programa, poderá encontrar respostas na seção de perguntas frequentes fornecida aqui. As inscrições já estão abertas e a atualização será lançada no dia 18 de setembro.

Se você está pensando em comprar o vivo X90 Pro, confira nossa análise para obter mais informações. Além disso, uma análise em vídeo está disponível para você assistir abaixo.

Fontes:

– Twitter do Funtouch OS (@FuntouchOS_IN)

– Seção de perguntas frequentes do programa de visualização do Android 14 para X90 Pro