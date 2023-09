GIThrive da Vivante Health é reconhecido pela tecnologia de IA e bem-estar subsidiado pelo empregador

A Vivante Health foi selecionada como quarta de final em duas categorias no 2023 Digital Health Awards da Digital Health Hub Foundation. A plataforma virtual GIThrive da empresa utiliza inteligência artificial (IA) e é reconhecida pelas categorias Melhor Uso de IA em Tecnologia de Saúde e Bem-Estar Subsidiado pelo Empregador.

GITrive é uma solução digital de saúde digestiva que oferece suporte a indivíduos que sofrem de distúrbios digestivos. A plataforma combina tecnologia baseada em IA, assistência 90 horas por dia de nutricionistas e treinadores de saúde registrados e acesso a uma rede de internistas e gastroenterologistas para diagnóstico e tratamento. Os resultados são impressionantes, com mais de 15% dos usuários relatando melhora nos sintomas digestivos e na qualidade de vida. Além disso, as organizações que oferecem o GIThrive como benefício aos funcionários experimentam reduções de XNUMX% ou mais nas despesas médicas relacionadas ao aparelho digestivo.

Na categoria Melhor Uso de IA em Health Tech, o GIThrive da Vivante Health se destaca por seus planos de atendimento personalizados que contam com IA e aprendizado de máquina. Esses planos foram elaborados para aliviar os sintomas digestivos e reduzir os custos com saúde. As recomendações podem incluir ajustes na dieta e no estilo de vida, recursos educacionais online, terapia cognitivo-comportamental, consultas com treinadores de saúde e intervenções clínicas como testes laboratoriais e consultas de telessaúde.

A inclusão na categoria Melhor Bem-Estar Subsidiado pelo Empregador é um reflexo das parcerias da Vivante com os empregadores para incorporar a saúde digestiva em seus planos de benefícios. Ao implementar o GIThrive, as organizações testemunharam reduções nos custos de saúde associados a problemas digestivos. Os funcionários demonstraram melhor adesão à medicação e modificação de comportamento, resultando em menos visitas ao pronto-socorro e internações hospitalares. Na verdade, os problemas gastrointestinais estão entre as cinco principais despesas com saúde para muitas empresas.

O CEO da Vivante Health, Bill Snyder, destaca a importância dos planos de tratamento personalizados e do suporte contínuo oferecido pela plataforma GIThrive. Com o GIThrive, os indivíduos têm acesso a uma variedade de recursos de saúde digestiva em um só lugar, permitindo atendimento imediato e continuidade do tratamento. Snyder expressa gratidão pelo reconhecimento em ambas as categorias, enfatizando o impacto positivo que a Vivante Health está causando em seus membros e os resultados comprovados que estão alcançando.

Os finalistas do Digital Health Awards serão anunciados em 22 de setembro, com os vencedores revelados na Grande Final do HLTH 2023 em Las Vegas, em 9 de outubro.

Sobre a Vivante Health: A Vivante Health é uma empresa digital de saúde dedicada a revolucionar o tratamento de doenças crônicas, começando pelo intestino. Seu atendimento GI virtual combina tecnologia baseada em dados com uma equipe coordenada de médicos, nutricionistas e treinadores de saúde para fornecer atendimento personalizado e oportuno.

