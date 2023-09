A empolgação aumenta com a atualização do iPhone 15

De acordo com um recente relatório de pesquisa anual da Savings.com, até 16% dos usuários existentes da Apple estão planejando atualizar para o iPhone 15 quando ele for lançado. Esta é uma porcentagem maior do que os modelos anteriores do iPhone, com 14% planejando atualizar para o iPhone 14 e 10% para o iPhone 13. Apesar dos preços elevados esperados, há mais entusiasmo em torno da atualização do iPhone 15 do que nos anos anteriores.

Um factor que contribui para este entusiasmo é o número de utilizadores que procuram actualizar modelos mais antigos, como o iPhone 11 e o iPhone X. Isto sugere que a Apple poderá manter a sua quota de mercado na indústria dos smartphones. No entanto, o relatório também revela que o preço é um impedimento significativo para potenciais actualizadores. Mais da metade dos atuais proprietários de iPhone (53%) não planeja fazer upgrade, em grande parte devido a considerações de custo.

A Apple deixou claro que não incentiva atualizações anuais de dispositivos e oferece suporte a seus dispositivos por um período mais longo em comparação com os concorrentes. Embora a tendência de atualizações anuais possa estar diminuindo, ainda existem 10% de pessoas que buscam uma atualização anual.

O relatório identifica as especulações mais populares em torno dos novos dispositivos iPhone, incluindo melhorias na qualidade da câmera, duração da bateria e RAM. As melhorias na bateria, em particular, são altamente desejadas, com 43% dos usuários que inicialmente não tinham planos de atualização afirmando que reconsiderariam se o iPhone 15 incorporasse esse recurso.

De acordo com Savings.com, aqueles que possuem seus iPhones atuais há três anos têm maior probabilidade de trocá-los pelo iPhone 15, enquanto 10% dos usuários com iPhones com menos de um ano ainda planejam fazer um upgrade.

Concluindo, há um entusiasmo crescente pela atualização do iPhone 15, com uma porcentagem maior de usuários planejando atualizar em comparação com os modelos anteriores. Embora o preço continue a ser um impedimento para muitos, as características melhoradas dos novos dispositivos, particularmente no desempenho da câmara e da bateria, estão a gerar interesse entre potenciais actualizadores.

Fontes:

– Relatório Anual de Pesquisa da Savings.com