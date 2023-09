Começa o julgamento antitruste do Google: acusado de manter o monopólio por meio de negócios ilegais

O julgamento entre os EUA e o Google começou em Washington, DC, com advogados do governo argumentando que a gigante da tecnologia violou conscientemente as leis antitruste e tentou ocultar as suas ações. Ao longo do julgamento, que deve durar dez semanas, os executivos da Apple deverão testemunhar como testemunhas, já que os acordos do Google com a empresa fazem parte do amplo caso antitruste.

Kenneth Dintzer, vice-diretor de filial do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), enfatizou a importância do caso, afirmando que se refere ao futuro da Internet. De acordo com Dintzer, o Google manteve ilegalmente o seu monopólio desde 2010, pagando somas substanciais de dinheiro a empresas como a Apple e a AT&T. Ele alegou que o Google estava ciente de que esses acordos ultrapassavam as fronteiras antitruste e que a empresa detinha ilegalmente um monopólio há mais de uma década, aproveitando o poder dos incumprimentos e da escala.

Além disso, o DOJ acusou o Google de manipular leilões de anúncios para aumentar os preços dos anunciantes online. Dintzer apresentou provas em tribunal que supostamente demonstravam como o Google procurou salvaguardar as comunicações que detalhavam os seus pagamentos a empresas como a Apple. Ele apresentou uma conversa em que o CEO do Google, Sundar Pichai, supostamente solicitou que o histórico do bate-papo fosse desativado.

Embora o Google afirme que alcançou sua participação de mercado significativa por meio da preferência e do mérito do usuário, o julgamento se concentrará principalmente em saber se o gerenciamento de pesquisas e publicidade em pesquisas da empresa violou as leis antitruste. Se for considerado culpado, o juiz Amit Mehta poderá optar por ordenar a dissolução do Google.

A Apple esperava ser dispensada do julgamento e que as intimações de seus executivos fossem anuladas, uma vez que a empresa já havia fornecido extensos depoimentos e um número substancial de documentos. No entanto, o juiz Mehta negou este pedido, e os executivos da Apple, Eddy Cue, John Giannandrea e Adrian Perica, eventualmente prestarão depoimento posteriormente no julgamento.

