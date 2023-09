Usando programas de aprendizagem para eliminar a lacuna de habilidades digitais

By

A taxa de aprendizagem foi introduzida pelo governo do Reino Unido em 2017 como uma forma de os grandes empregadores investirem na formação de aprendizagem. Os empregadores com uma folha salarial superior a £ 3 milhões por ano são obrigados a pagar 0.5% da sua folha salarial anual total ao fundo tributário. Podem então utilizar estes fundos para apoiar os seus próprios custos de formação e avaliação de aprendizagem ou transferi-los para outro empregador. No entanto, quaisquer fundos não utilizados expiram.

Existe uma vasta gama de padrões de aprendizagem disponíveis em diferentes níveis, incluindo os das profissões digitais. O Instituto de Aprendizagem e Educação Técnica (IfATE) fornece mapas ocupacionais para ajudar os empregadores a identificar caminhos de progressão e melhoria de competências para aprendizes. Universidades vocacionais, como a Buckinghamshire New University (BNU), também entraram no mercado de aprendizagem superior e de graduação, oferecendo oferta de aprendizagem em setores como saúde, policiamento, engenharia, negócios e gestão, e digital.

Os empregadores muitas vezes recrutam aprendizes para estágios de nível inferior e oferecem oportunidades para que eles aprimorem suas habilidades para uma qualificação de nível superior completo. Isso permite que os aprendizes obtenham um diploma de bacharel completo em um período de tempo mais curto em comparação aos tradicionais quatro anos.

Embora possa haver preocupações sobre as taxas de conclusão da aprendizagem, os empregadores devem considerar cuidadosamente o histórico dos fornecedores que estão considerando. Por exemplo, o BNU tem uma taxa de conclusão superior a 90% no seu estágio de Profissional de Soluções Digitais e Tecnológicas (BSc). Este padrão de aprendizagem específico tem seis caminhos distintos, incluindo Engenharia de Software, Consultoria de TI, Segurança Cibernética, Rede, Análise de Dados e Análise de Negócios.

Os provedores de treinamento podem oferecer diferentes modelos de entrega, como lançamento diário ou entrega em bloco. Podem também desenvolver modelos de entrega personalizados para empregadores que possam recrutar um número mínimo de aprendizes.

Os estágios de graduação podem ser transformacionais em termos de desenvolvimento pessoal. Eles proporcionam aos alunos uma valiosa experiência de trabalho e a oportunidade de obter um diploma sem acumular dívidas. Os estágios de graduação não se limitam aos que abandonam a escola; eles também beneficiam os funcionários existentes que desejam aprimorar suas habilidades ou que estão mudando de carreira em busca de novas oportunidades. Esses estágios também preenchem a lacuna de competências entre o ensino universitário e os requisitos da indústria.

Para utilizar eficazmente os programas de aprendizagem para reduzir a lacuna de competências digitais, os empregadores precisam de criar funções de aprendiz ou oferecer formação financiada por impostos aos funcionários existentes. Devem também considerar o nível de aprendizagem e os padrões específicos de aprendizagem que se alinham com as necessidades da sua força de trabalho.

Para navegar no complexo mundo da aprendizagem, os empregadores podem recorrer a exemplos de sucesso de outras organizações. Por exemplo, a Crimson, uma empresa de TI sediada em West Midlands, desenvolveu um programa de aprendizagem bem-sucedido. Eles recrutam alunos que abandonam a escola para estágios de nível 4 e oferecem-lhes a oportunidade de continuarem com um estágio de consultor de TI. Eles têm uma alta proporção de aprendizes em seus negócios e um forte compromisso em estimular futuros talentos.

Em conclusão, os programas de aprendizagem têm potencial para colmatar a lacuna de competências digitais e preparar a próxima geração de tecnólogos digitais. Ao aproveitar a taxa de aprendizagem e trabalhar com prestadores de formação de confiança, os empregadores podem proporcionar oportunidades valiosas para os indivíduos desenvolverem as suas competências e adquirirem experiência de trabalho em tecnologias emergentes.

