Unity apresenta novas taxas para desenvolvedores de jogos

A Unity Technologies anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de taxas para desenvolvedores de jogos. A empresa agora monitorará as instalações e receitas de jogos como parte de sua nova Unity Runtime Fee. Esta taxa é baseada no número de vezes que um jogo qualificado é baixado pelos usuários. A Unity acredita que cobrar uma taxa inicial baseada na instalação permitirá aos criadores reter ganhos financeiros contínuos do envolvimento dos jogadores, ao contrário de um modelo de divisão de receita.

No entanto, esta taxa fixa pode ser uma preocupação para os desenvolvedores de jogos que vendem jogos a um custo menor. A taxa de tempo de execução do Unity será uma despesa adicional além de outras taxas, como o corte de 30% do Steam. A nova estrutura de taxas afeta diferentes níveis de usuários do Unity:

Unity Personal e Unity Plus: desenvolvedores que ganharam US$ 200,000 ou mais nos últimos 12 meses e têm pelo menos 200,000 instalações de jogos vitalícias.

Unity Pro e Unity Enterprise: desenvolvedores que ganharam US$ 1,000,000 ou mais nos últimos 12 meses e têm pelo menos 1,000,000 instalações de jogos vitalícias.

Esta estrutura de taxas entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024. A Unity esclareceu que a taxa de instalação não será aplicada retroativamente. Só será cobrado por instalações adicionais quando os limites forem atingidos. No entanto, os jogos que não cumpram os limites ou não sejam monetizados não serão obrigados a pagar as taxas. Notavelmente, o Unity também removerá o limite de receita anual do plano Unity Personal.

Uma preocupação levantada pelos desenvolvedores são as implicações de privacidade do rastreamento de instalações. A Unity não forneceu detalhes claros sobre como exatamente o rastreamento funcionará. Além disso, questões como a contagem de chaves de jogos em pacotes de caridade e o rastreamento de instalações pagas legítimas na presença de versões piratas precisam de mais esclarecimentos.

Com essas novas taxas, os desenvolvedores podem começar a considerar alternativas como o Godot Engine gratuito e de código aberto. Resta saber como a indústria responderá às mudanças do Unity e se elas terão algum impacto na popularidade da plataforma.

