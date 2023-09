Unity anuncia novas cobranças para instalações de jogos usando Unity Engine

Unity, uma plataforma líder de desenvolvimento de jogos, anunciou recentemente que implementará uma nova cobrança para cada jogo instalado usando o Unity Engine. Essa cobrança, conhecida como Unity Runtime Fee, será aplicável a jogos que ultrapassaram um determinado limite de receita e contagem vitalícia de instalações no ano passado.

Os limites e taxas específicos variam dependendo do tipo de assinatura do Unity que o desenvolvedor possui. Para usuários do Unity Personal e Unity Plus, o limite de receita é definido em US$ 200,000 por ano, com uma contagem vitalícia de instalações de 200,000. Por outro lado, as contas Unity Pro e Unity Enterprise têm um limite mais alto de US$ 1 milhão em receita por ano e 1 milhão de instalações vitalícias.

As taxas por exceder esses limites também são diferentes para cada tipo de assinatura. Os desenvolvedores do Unity Personal pagarão US$ 0.20 por cada instalação acima do limite, enquanto as contas do Unity Enterprise pagarão apenas US$ 0.01 por cada instalação acima de 2 milhões. Os desenvolvedores em mercados emergentes recebem taxas reduzidas, com contas Unity Personal pagando US$ 0.02 por instalação e contas Enterprise pagando US$ 0.005 por instalação.

Notavelmente, essas taxas também serão aplicadas aos jogos existentes desenvolvidos no Unity se eles atingirem os limites de receita e contagem de instalações. É importante mencionar que a Unity Runtime Fee não se aplica a aplicativos que não sejam de jogos.

A Unity justifica a implementação desta taxa destacando que cada vez que um jogo é baixado, o Unity Runtime também é instalado. A empresa acredita que uma taxa baseada na instalação preserva os ganhos financeiros do envolvimento dos jogadores para os criadores, ao contrário de um modelo de partilha de receitas.

Além dessas mudanças, a Unity anunciou a retirada de seu nível de assinatura Unity Plus. Os assinantes Plus existentes terão a oportunidade de atualizar para o Unity Pro por um ano pelo preço Plus.

O Unity Engine, conhecido por seus versáteis e poderosos recursos de desenvolvimento de jogos, possui bilhões de downloads mensais. Esta nova estrutura de taxas visa apoiar o crescimento e desenvolvimento contínuo dos criadores de jogos, mantendo ao mesmo tempo a integridade do ecossistema Unity.

