Nova parceria entre a Universidade de Limerick e a Dell Technologies para avançar na pesquisa do câncer

Uma nova parceria entre a Universidade de Limerick e a Dell Technologies deverá revolucionar a pesquisa e o diagnóstico do câncer usando soluções baseadas na tecnologia. A colaboração visa melhorar as capacidades do Centro Digital de Investigação do Cancro da Universidade de Limerick, especificamente no domínio da oncologia.

O aspecto principal desta parceria é o desenvolvimento de uma plataforma de inteligência artificial (IA) da Dell, especificamente concebida para o Digital Cancer Research Centre. Esta plataforma permitirá aos médicos prestar cuidados mais eficazes aos pacientes com linfoma de células B, melhorando os tempos de diagnóstico e melhorando as opções de tratamento. Além disso, facilitará a investigação preditiva e diagnóstica, permitindo aos investigadores criar uma representação virtual, ou “gémeo digital”, dos pacientes. Isso fornecerá informações valiosas sobre estratégias de tratamento e ajudará no desenvolvimento de terapias personalizadas.

Os pesquisadores do Digital Cancer Research Center estão atualmente focados na investigação do papel do colágeno na progressão e disseminação do tumor por todo o corpo. Ao identificar formas de bloquear o colágeno, eles esperam encontrar novas abordagens para o tratamento de tumores antes que eles se transformem em metástase.

O professor Paul Murray, diretor da Unidade de Patologia Digital do Digital Cancer Research Centre, expressou entusiasmo pela nova parceria, destacando o potencial para avançar na compreensão do desenvolvimento do câncer e melhorar o atendimento ao paciente. Catherine Doyle, Diretora Geral da Dell Technologies Ireland, enfatizou a importância da plataforma orientada por IA no fornecimento de tratamentos de precisão e na elevação da pesquisa clínica a novos patamares.

Esta parceria representa um avanço significativo na luta contra o cancro, com potencial para causar um impacto profundo em inúmeras vidas. Ele mostra o poder da colaboração entre a academia e as empresas de tecnologia para impulsionar a inovação na área da saúde.

Fontes: Universidade de Limerick, Dell Technologies