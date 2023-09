Os futuros de ações dos EUA lutam enquanto os comerciantes aguardam o evento da Apple e os dados econômicos

Os futuros de ações dos EUA estão enfrentando desafios, uma vez que os investidores permanecem cautelosos antes do evento de marketing da Apple e dos principais dados de inflação e vendas no varejo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.2%, os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0.2% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.3%. Na segunda-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu 0.25%, o S&P 500 subiu 0.67% e o Nasdaq Composite ganhou 1.14%.

Os traders estão hesitantes em fazer apostas altista significativas devido aos futuros catalisadores do mercado. As ações da Apple estão ligeiramente mais altas enquanto os investidores aguardam o evento de marketing da empresa, onde se espera que novos iPhones sejam revelados. O evento tem potencial para impactar significativamente o mercado. Além do evento da Apple, o apetite por grandes ações de tecnologia também será testado com a listagem de US$ 50 bilhões da ARM em Nova York. O IPO já teve uma procura excedente em 10 vezes, sugerindo uma procura promissora que poderá levar a uma revisão em alta do preço do IPO.

Outro factor que afecta o sentimento do mercado são os custos de referência dos empréstimos a 10 anos nos EUA, que estão próximos dos seus níveis mais elevados desde 2008. Os comerciantes estão a acompanhar de perto as actualizações económicas, incluindo o relatório do índice de preços no consumidor dos EUA para os preços no produtor de Agosto e Agosto e os números das vendas a retalho. Estes dados influenciarão o processo de tomada de decisão da Reserva Federal nas suas próximas deliberações políticas. Apesar dos desafios, a Reserva Federal continua empenhada em estabilizar a economia, embora possa levar algum tempo para atingir a desejada meta de inflação de 2%.

No geral, esta semana irá revelar a direcção dos mercados accionistas dos EUA, dependendo do resultado dos próximos eventos e dos dados económicos.

Fontes: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management