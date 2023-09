Data de lançamento do Total War Pharaoh e detalhes revelados

By

A Sega anunciou recentemente a data de lançamento de seu tão aguardado jogo, Total War Pharaoh. O jogo estará disponível para download digital em 11 de outubro, com uma edição física limitada lançada na Europa em 23 de outubro.

Total War Pharaoh, desenvolvido pelo estúdio Total War: Troy da Creative Assembly, leva os jogadores de volta aos últimos dias da Idade do Bronze. O jogo se concentra nas batalhas ferozes entre egípcios, hititas e os enigmáticos povos do mar.

Descrito como uma adição mais considerada e discreta à série Total War, Total War Pharaoh oferece uma visão direta da história do Antigo Egito. Embora sejam tomadas algumas liberdades criativas onde faltam dados históricos, o jogo promete satisfazer a sede dos jogadores por precisão histórica.

Os jogadores que encomendarem o jogo terão o benefício adicional de um fim de semana de acesso antecipado, de sexta-feira, 29 de setembro, a segunda-feira, 2 de outubro. Além disso, as pré-encomendas vêm com pacotes de cosméticos extras e outros bônus.

Para quem gosta de extras tangíveis, a edição física de Total War Pharaoh incluirá um mapa físico, acrescentando uma sensação de imersão à experiência de jogo.

No geral, Total War Pharaoh está se preparando para ser uma adição emocionante à franquia Total War. Com foco no mundo antigo e sua jogabilidade histórica envolvente, o jogo certamente cativará tanto os entusiastas da estratégia quanto os aficionados por história.

