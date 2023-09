Total War: Pharaoh oferece novas mecânicas emocionantes em uma fórmula familiar

Total War, uma popular série de jogos, lançou seu último capítulo, Total War: Pharaoh. Apesar de sentir algum cansaço do Total War devido às inúmeras iterações do jogo nos últimos 20 anos, Total War: Pharaoh conseguiu reacender a emoção. Desenvolvido pelo estúdio Sophia da Creative Assembly, o jogo oferece uma experiência clássica de espadas e sandálias com um toque novo e interessante.

Uma das características de destaque de Total War: Pharaoh é a extensa mecânica de campanha. O jogo introduz um novo nível de complexidade com a introdução de postos avançados. Esses postos avançados funcionam como espaços de construção adicionais, proporcionando aos jogadores mais opções estratégicas ao desenvolver suas regiões. Esta camada adicional de granularidade reflete o mundo pré-industrial, onde as aldeias cercavam as cidades e as cidades estavam centradas em torno das cidades. A inclusão de postos avançados também permite a especialização de regiões, potencializando a customização da jogabilidade.

Além do Nilo, Total War: Pharaoh expande sua área de jogo para incluir a região histórica de Napata, o Levante e a parte Centro-Sul da Anatólia. No entanto, áreas como as costas norte e ocidental da Turquia moderna permanecem inacessíveis, mas desempenham um papel crucial no jogo como locais a partir dos quais os Povos do Mar lançam os seus ataques.

O principal objetivo do jogo é que os jogadores se tornem o Faraó do Egito ou o Grande Rei dos Hititas. Os governantes devem acumular legitimidade, um recurso gerado através do controlo de terras centrais, da construção de edifícios específicos e da aprovação de Decretos Reais. Uma vez obtida legitimidade suficiente, os governantes podem desafiar o actual líder numa guerra civil, enfrentando potencialmente outros concorrentes. Tornar-se o governante é apenas o começo, pois os jogadores devem continuar a acumular poderes reais e construir seu Legado Antigo, imitando os grandes governantes do passado.

Total War: Pharaoh apresenta um cativante sistema de Corte Real, oferecendo múltiplas posições com poderes únicos. Os jogadores podem interagir com esses membros da corte, obtendo favores ou conspirando contra eles. Construir relacionamentos com os membros pode conceder acesso a unidades especiais ou até mesmo levar a chantagens e ameaças de obtenção de poder. A intrincada dinâmica da quadra adiciona profundidade e intriga ao jogo.

Total War: Pharaoh rejuvenesce a série Total War com sua mecânica única e abordagem refrescante. Quer você seja um fã de longa data ou novo na série, este jogo promete uma experiência emocionante e envolvente.

