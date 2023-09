Intel lança Thunderbolt 5: aumentando a largura de banda para carregamento mais rápido e GPUs externas

A Intel lançou recentemente o Thunderbolt 5, um novo padrão que oferece um aumento significativo na largura de banda para o popular conector. Com o Thunderbolt 5, os usuários podem esperar carregar laptops conectados a uma taxa muito mais rápida em comparação com seu antecessor, o Thunderbolt 4. Além disso, a Intel vê o potencial do Thunderbolt 5 para reviver um produto anteriormente esquecido: a unidade externa de processamento gráfico (GPU) para jogadores. e criativos.

Com uma impressionante largura de banda bidirecional de 80 gigabits, o dobro do Thunderbolt 4, o Thunderbolt 5 também oferece surpreendentes 120 Gbps de largura de banda para monitores externos. Este aumento triplo permite que os usuários alimentem vários monitores de 8K ou um monitor com uma taxa de atualização excepcional de até 540 Hz. Esta melhoria torna o Thunderbolt 5 uma escolha desejável para quem procura os melhores monitores de jogos do mercado.

A maior velocidade e maior largura de banda do Thunderbolt 5 não beneficia apenas as transferências de dados, mas também as velocidades de carregamento. Os dispositivos Thunderbolt 5 podem fornecer até 240 W de energia, eliminando potencialmente a necessidade de uma porta de alimentação separada em muitos laptops. Este desenvolvimento permite mais espaço para portas adicionais no chassi do laptop, melhorando a conveniência e a conectividade.

De acordo com Jason Ziller, chefe da Divisão de Conectividade de Cliente da Intel, o aumento da largura de banda do Thunderbolt 5 pode despertar um interesse renovado em placas gráficas externas. No passado, as pessoas compravam gabinetes que abrigavam placas gráficas poderosas e fontes de alimentação para aprimorar os recursos gráficos de seus computadores. No entanto, essas GPUs externas nunca ganharam grande popularidade devido ao seu custo e volume. Ziller acredita que o desempenho aprimorado do Thunderbolt 5 poderia trazer as GPUs externas de volta ao mainstream, já que a duplicação da largura de banda abre oportunidades para melhor desempenho e capacidades expandidas.

Ziller também sugeriu a possibilidade de aceleradores externos de IA no futuro, citando a crescente demanda por IA no espaço do cliente. Embora não se espere que os dispositivos equipados com Thunderbolt 5 cheguem ao mercado até 2024, os consumidores podem antecipar um aumento notável na velocidade e o potencial ressurgimento de GPUs externas.

Concluindo, o Thunderbolt 5 da Intel oferece largura de banda significativamente melhorada, permitindo um carregamento mais rápido e o potencial renascimento de GPUs externas. Com a capacidade de alimentar monitores de alta resolução e fornecer maior potência, o Thunderbolt 5 está preparado para aprimorar a experiência do usuário para jogadores, criativos e qualquer pessoa que busque transferências de dados mais rápidas. No entanto, teremos de esperar até 2024 para ver todo o potencial do Thunderbolt 5 e o seu impacto no mercado.

