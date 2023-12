Novos insights sobre supercondutores de alta temperatura crítica

Um estudo inovador recente revelou descobertas cruciais sobre supercondutores de alta temperatura crítica, lançando luz sobre seu estado único de “metal estranho” e descobrindo um ponto crítico quântico. A pesquisa, conduzida através de esforços colaborativos e experimentos extensos, marca um avanço significativo no campo da supercondutividade e é uma promessa para o desenvolvimento de tecnologias avançadas.

O estudo, publicado na prestigiosa revista científica Nature Communications, foi realizado por pesquisadores do Politecnico di Milano, da Universidade de Tecnologia Chalmers e da Universidade Sapienza de Roma. Sua investigação se concentrou em supercondutores à base de cobre de alta temperatura crítica, que exibem comportamento incomum mesmo acima da temperatura crítica. Esses materiais se comportam como metais “estranhos”, apresentando diferentes alterações de resistência elétrica em comparação aos metais normais.

A chave para esta descoberta é a identificação de um ponto crítico quântico associado à fase de “metal estranho”. Um ponto crítico quântico significa uma mudança repentina nas propriedades de um material devido a efeitos quânticos. Assim como o gelo se transforma em líquido a zero graus Celsius, os cupratos tornam-se um metal “estranho” devido às flutuações de carga quântica.

Os pesquisadores conduziram experimentos de dispersão de raios X no Síncrotron ESRF europeu e no DLS síncrotron britânico. Estas experiências revelaram a presença de flutuações na densidade de carga que impactam a resistência elétrica dos cupratos, tornando-os “estranhos”. Ao medir sistematicamente as variações de energia destas flutuações, os investigadores conseguiram identificar a densidade do portador de carga na qual a energia atinge o seu mínimo – o ponto crítico quântico.

As implicações desta descoberta são de longo alcance. Uma compreensão mais profunda dos cupratos e do seu comportamento orientará o desenvolvimento de materiais com temperaturas críticas mais elevadas e propriedades supercondutoras melhoradas. Isto, por sua vez, abrirá caminho para a criação de tecnologias mais eficientes e sustentáveis ​​no futuro.

O estudo representa o culminar de mais de cinco anos de trabalho. Os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada RIXS, que desenvolveram significativamente no Politecnico di Milano. Suas descobertas não apenas esclarecem as propriedades anômalas dos cupratos, mas também fornecem insights sobre os mecanismos indescritíveis que impulsionam a supercondutividade em altas temperaturas.

Os resultados da pesquisa despertaram interesse significativo na comunidade científica, pois fornecem uma base sólida para futuras investigações em materiais supercondutores. Com pesquisa e desenvolvimento contínuos, o potencial para aplicações práticas de supercondutores de alta temperatura crítica torna-se cada vez mais viável.