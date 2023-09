A redescoberta do jogo de arcade esquecido da Nintendo, Sky Skipper

Nos primeiros dias dos jogos de arcade da Nintendo, havia acertos e erros. Porém, no verão de 1981, a Nintendo lançou o jogo que mudaria tudo – Donkey Kong. Projetado por Shigeru Miyamoto, Donkey Kong se tornou um dos jogos de arcade mais vendidos de todos os tempos e apresentou Mario ao mundo. Mas junto com o sucesso de Donkey Kong, Miyamoto e o diretor Genyo Takeda trabalharam em outro jogo de arcade que foi praticamente esquecido – Sky Skipper.

Sky Skipper foi lançado em número limitado em 1981 para testes em fliperamas japoneses, mas a resposta foi fraca. Apenas alguns gabinetes foram enviados à Nintendo of America para testes com recepção igualmente morna. O jogo apresentava um biplano coletando cartas antropomórficas enquanto evitava gorilas gigantes, como Donkey Kong. Os gráficos eram impressionantes para a época, mas a jogabilidade era confusa e pouco envolvente.

Devido à sua má recepção, Sky Skipper nunca foi lançado oficialmente e as placas de circuito dos gabinetes foram reaproveitadas para o jogo Popeye de 1982. Sky Skipper parecia ter sido apagado da existência até que o colecionador Alex Crowley ficou intrigado com o jogo e começou a descobrir seus mistérios. Ele encontrou uma placa de circuito impresso (PCB) Sky Skipper original que havia sido convertida para rodar o Popeye e a comprou. Com a ajuda de seu amigo Mark Whiting, eles conseguiram fazer a engenharia reversa do PCB e colocar o Sky Skipper em funcionamento novamente.

Crowley então recriou o gabinete Sky Skipper usando uma velha máquina Popeye com a ajuda de Olly Cotton, que recriou a arte original do gabinete com base em um folheto em preto e branco. Outro avanço ocorreu quando o colecionador de fliperama Whitney Roberts descobriu que Sky Skipper estava realmente presente no saguão da sede da Nintendo of America. Roberts conseguiu confirmar a autenticidade do Sky Skipper e compartilhar fotos com Crowley.

A redescoberta do Sky Skipper foi um momento significativo para os entusiastas dos jogos arcade. Ele contribui para a história dos primeiros jogos de arcade da Nintendo e permite aos jogadores vivenciar um pedaço da história dos jogos que antes se pensava estar perdido.

Definições:

– Jogo de arcade: um jogo jogado em uma máquina grande e disponível ao público, geralmente encontrada em fliperamas, restaurantes e outros locais de entretenimento.

– PCB: Placa de Circuito Impresso, que contém componentes eletrônicos para rodar um jogo ou sistema de computador.

– Engenharia reversa: o processo de análise de um produto ou sistema para determinar seu design ou especificações.

– Reaproveitado: adaptar ou reutilizar algo para uma finalidade diferente.

