Chip Tensor G3 da Samsung Foundry apresenta embalagem FO-WLP para maior eficiência

O chip Tensor G3, desenvolvido pela Samsung Foundry, está definido para revolucionar a tecnologia de chips para smartphones com a integração da embalagem FO-WLP (embalagem em nível de wafer fan-out). Esta técnica de empacotamento, introduzida pela Qualcomm e MediaTek, melhora a eficiência, o desempenho gráfico e a economia de energia. Com esta mudança, a Samsung Foundry pretende reforçar a sua posição no mercado de chips para smartphones.

O chip Tensor G3, baseado no Exynos 2400, alimentará os próximos dispositivos Pixel 8 e Pixel 8 Pro do Google. Possui uma configuração de CPU de 9 núcleos, incluindo um núcleo principal Cortex-X3, quatro núcleos Cortex-A715 e quatro núcleos Cortex-A510. Esta configuração de CPU promete maior poder de processamento e eficiência, permitindo aos usuários desfrutar de multitarefa mais suave e execução de aplicativos mais rápida.

Em termos de capacidades gráficas, o chip Tensor G3 utilizará a GPU Arm Immortalis G715, equipada com 10 núcleos. Isso representa uma atualização do anterior G7 de 710 núcleos, permitindo aos usuários experimentar jogos e desempenho gráfico mais envolventes em seus smartphones Pixel 8.

Ao incorporar a tecnologia de empacotamento FO-WLP, o chip Tensor G3 da Samsung Foundry visa mitigar a geração de calor e, ao mesmo tempo, maximizar a eficiência energética. Isso resultará em dispositivos que funcionam mais frios e duram mais entre as cargas, otimizando a experiência geral do usuário.

Fontes: Revegnus (@Tech_Reve)