EA anuncia projeto Rene: o jogo Sims da próxima geração será gratuito para download

A EA revelou novos detalhes sobre seu próximo jogo Sims de próxima geração, codinome Project Rene. Em uma postagem no blog durante uma apresentação do Behind The Sims, a empresa anunciou que o jogo estará disponível para download gratuito. Esta mudança segue o sucesso do The Sims 4 se tornar gratuito no ano passado.

A opção de download gratuito do Project Rene significa que os jogadores poderão entrar, jogar e explorar o jogo sem a necessidade de assinatura, compra do jogo principal ou mecânica de energia. A EA pretende tornar mais fácil para os jogadores convidarem ou juntarem amigos e experimentarem novos recursos, histórias e desafios.

No entanto, a EA esclareceu que o jogo ainda terá conteúdo e pacotes compráveis, semelhantes ao The Sims 4. Mas a estrutura de preços e a forma como esses itens serão vendidos podem ser diferentes do jogo atual. A EA deu um exemplo de adição de clima básico como um recurso gratuito para todos, enquanto os pacotes futuros podem se concentrar em temas específicos, como esportes ou competições de inverno.

O lançamento do Projeto Rene não significa o fim do suporte ao The Sims 4. A EA planeja continuar fornecendo atualizações e novos conteúdos para a comunidade do The Sims 4 em um futuro próximo.

Embora nenhuma data de lançamento específica tenha sido anunciada, a EA tem trabalhado para um processo de desenvolvimento mais transparente para o Project Rene. A empresa revelou anteriormente que o jogo oferecerá experiências solo e multijogador, com mais informações sobre o componente multijogador definido para ser revelado ainda este ano.

Fonte: [The Verge](fonte)