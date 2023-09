Evento anual do iPhone da Apple: o que esperar

By

O tão aguardado evento anual do iPhone da Apple está marcado para começar hoje, revelando os mais recentes avanços em sua principal linha de smartphones. Embora aqueles que não estão interessados ​​nas apresentações ou dispositivos da empresa possam querer se desconectar esta tarde, os entusiastas da tecnologia em todo o mundo aguardam ansiosamente os novos modelos do iPhone.

Uma das principais mudanças nos próximos modelos do iPhone 15 é a mudança do infame “entalhe” para o recorte Dynamic Island, que foi introduzido no iPhone 14 Pro e Pro Max. Especula-se que todos os modelos, exceto uma possível nova variante SE, adotarão esse novo recurso de design.

Outra atualização potencial é a mudança para armações de titânio no iPhone 15 Pro e Pro Max, substituindo as atuais armações de aço inoxidável. Essa mudança pode tornar o hardware profissional ainda mais forte, mais leve e mais premium. Além disso, o modelo Pro Max pode apresentar uma nova lente periscópica, utilizando um prisma para dobrar a luz e permitindo um zoom óptico de 5x a 6x sem aumentar o volume do telefone.

Numa tentativa de cumprir as regras da União Europeia relativas às portas de carregamento unificadas, a Apple pode eliminar gradualmente a porta Lightning e adotar o padrão USB-C com o iPhone 15. Esta mudança tão esperada permitiria conectividade e opções de carregamento mais fáceis para os usuários. Também há especulações sobre a introdução de gabinetes AirPod compatíveis com USB-C e possivelmente novos AirPods.

Além da linha do iPhone, também são esperadas pequenas atualizações para o Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra. A mudança para o chip S9 marcaria a primeira atualização real do processador do produto desde 2020. Além disso, prevê-se que a próxima atualização do software watchOS 10 traga mudanças significativas na forma como usamos o Apple Watch.

No geral, o evento anual do iPhone da Apple promete uma variedade interessante de novas atualizações de hardware e software. Fique ligado para mais informações enquanto cobrimos o evento e fornecemos atualizações ao vivo.

