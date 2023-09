Logitech apresenta webcam articulada para reuniões remotas aprimoradas e transmissão ao vivo

A Logitech revelou sua mais recente inovação, a Logitech Reach, uma webcam articulada projetada para melhorar reuniões remotas, aulas on-line e experiências de transmissão ao vivo. A empresa planeja financiar a câmera por meio do Indiegogo Enterprise para refinar o design e determinar o preço.

Embora a webcam em si não seja nova, pois é baseada na Logitech Streamcam, a adição de um braço articulado oferece funcionalidade aprimorada. Esta webcam 1080p e 60fps pode ser substituída por outra Streamcam se necessário, garantindo que os usuários não precisem comprar um dispositivo totalmente novo em caso de danos.

A Logitech conduziu uma pesquisa de mercado e descobriu que a maioria dos entrevistados preferia uma solução completa em vez de apenas uma montagem. Por isso, a empresa decidiu oferecer o Reach como um pacote completo. Após a conclusão da campanha do Indiegogo e a coleta de dados suficientes, a Logitech iniciará as vendas do Reach, com opções de base independente ou braçadeira de mesa.

Um recurso de destaque do Reach é sua capacidade de movimento panorâmico suave, que permite aos usuários exibir facilmente os itens em suas mesas, movendo-os suavemente. O líder de produto da Logitech, Gaurav Bradoo, destacou um anel especialmente projetado na montagem da câmera que garante que a imagem permaneça na posição vertical durante a panorâmica. A estabilidade e a suavidade do movimento atendem às limitações dos suportes articulados de webcam existentes.

Embora o momento do lançamento do Reach possa parecer um pouco tardio, considerando a mudança do trabalho remoto em muitas empresas, ainda oferece benefícios valiosos para aqueles que continuam a trabalhar remotamente ou para streamers e vloggers que procuram conteúdo mais dinâmico. Com sua versatilidade, o Reach visa aprimorar a experiência interativa de reuniões online e transmissões ao vivo.

