Novos recursos do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max da Apple

A Apple está preparada para lançar seus mais recentes smartphones carro-chefe, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, e eles vêm com alguns novos recursos interessantes. Uma das mudanças mais notáveis ​​é a introdução do novo botão Ação, que substituirá o tradicional botão Toque/Silencioso que tem sido um elemento básico do iPhone desde o seu início.

O botão de ação, semelhante ao encontrado no Apple Watch Ultra, é um botão mecânico que dará aos usuários a capacidade de ativar manualmente funções personalizáveis. Com base no código encontrado no iOS 17 beta, espera-se que o botão Ação seja capaz de realizar diversas ações que podem ser customizadas nas configurações:

Acessibilidade: permite que os usuários acessem várias configurações de acessibilidade, como VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch e muito mais.

Atalhos: permite que os usuários executem atalhos criados no aplicativo Atalhos, como enviar mensagens, reproduzir playlists ou controlar dispositivos domésticos inteligentes.

Modo silencioso: assim como o botão Toque/Silencioso, o botão Ação pode ativar ou desativar o modo silencioso, silenciando ou ativando a campainha e os alertas.

Câmera: inicia o aplicativo Câmera e permite aos usuários tirar fotos ou gravar vídeos com um único toque no botão Ação.

Lanterna: Liga ou desliga a lanterna na parte traseira do dispositivo.

Foco: ativa ou desativa o modo Foco.

Lupa: Ativa o aplicativo Lupa, transformando a câmera do iPhone em um dispositivo de zoom para pequenos textos ou objetos.

Traduzir: inicia o aplicativo Traduzir e permite que os usuários iniciem conversas ou traduções com um único toque no botão Ação.

Memos de voz: inicia ou interrompe a gravação de memos de voz com o aplicativo Voice Memos.

Esses novos recursos tornam o botão Action um dos principais diferenciais do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max.

Além do botão Action, há rumores de que o iPhone 15 Pro apresenta uma moldura intermediária feita de titânio Grau 5, resultando em um dispositivo significativamente mais leve. Estima-se que seja até 10% mais leve que seu antecessor, o iPhone 14 Pro.

O lançamento da série iPhone 15 pela Apple acontecerá em breve, junto com outros anúncios de produtos em potencial. Fique ligado para mais atualizações e cobertura sobre as últimas inovações da Apple.

Fontes: MacRumors