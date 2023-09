O primeiro descendente apresenta novo herói, Sharen Julicia: uma assassina letal meio mulher meio máquina

O próximo jogo de tiro saqueador da Nexon, The First Descendant, gerou muito entusiasmo entre os jogadores. Equipado com Unreal Engine 5, este jogo de última geração está previsto para ser lançado para PC, PS5 e Xbox Series X|S. Recentemente, um novo herói chamado Sharen Julicia foi revelado, mostrando suas habilidades mortais em um trailer de revelação do jogo.

Sharen Julicia, uma fascinante personagem metade mulher e metade máquina, traz um estilo de jogo único para The First Descendant. Sua proficiência reside no combate de curta distância, o que a torna a escolha ideal para jogadores que preferem táticas agressivas. Sharen utiliza camuflagem tanto para abordagens furtivas quanto para retiradas rápidas, permitindo que ela chegue perto de seus inimigos sem ser detectada.

Uma das habilidades passivas de Sharen, Assassinator, permite que ela cause mais dano aos inimigos que não a têm como alvo. Esta habilidade amplifica ainda mais seu impacto letal no campo de batalha. Além disso, Sharen possui uma gama de habilidades ativas que aumentam seu potencial ofensivo. Seu Cutoff Beam desencadeia um ataque de raio elétrico que não apenas inflige dano, mas também aplica um efeito de eletrocução aos seus alvos.

Outra habilidade ativa que ela possui é a Camuflagem Ativa, que esconde sua presença até que ela libere um ataque. Esta técnica aciona o modo Emboscada assim que a camuflagem termina, aumentando o dano de seu próximo ataque. Além disso, Sharen pode usar Shock Nuts, explosivos que atordoam seus adversários, e Flash Daggers, que disparam vários projéteis contra inimigos dentro de seu alcance de mira. Essas adagas causam dano explosivo e induzem um efeito de eletrocussão.

The First Descendant promete oferecer uma jogabilidade emocionante e batalhas intensas, e Sharen Julicia adiciona outra faceta emocionante ao jogo. Os jogadores podem antecipar uma experiência cheia de ação com esta assassina letal, metade mulher e metade máquina. Fique ligado nas novas imagens exclusivas do jogo, pois o IGN revelará mais detalhes sobre The First Descendant em breve.

Definições:

– Saqueador de tiro: um subgênero de videogame que combina elementos de saque e tiro, onde os jogadores coletam armas, munições e equipamentos enquanto participam do combate.

– Unreal Engine 5: Um mecanismo de desenvolvimento de jogos de última geração criado pela Epic Games.

– Efeito de eletrocussão: Uma mecânica de jogo que inflige danos adicionais ou efeitos de status em alvos atingidos por um ataque elétrico.

Fontes:

– Ryan McCaffrey, editor executivo de pré-visualizações da IGN e apresentador do programa Xbox e de entrevistas.