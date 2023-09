Barbie: a mercadoria do filme que você não consegue resistir

O filme Barbie de Greta Gerwig tem sido um enorme sucesso, cativando públicos de todas as idades com sua exploração da feminilidade e as pressões da perfeição. Se você é fã do filme, ficará encantado em saber que uma variedade de produtos com o tema Barbie está disponível para compra. De trilhas sonoras e roupas a bonecos colecionáveis ​​e acessórios de jogos, há algo para todos.

Você pode comprar uma cópia digital do filme ou encomendar o disco físico. O aluguel do filme custa US$ 24.99, enquanto a compra custa US$ 29.99. É importante notar que o filme é elegível para o Movies Anywhere, permitindo que você o assista em qualquer plataforma participante.

Se quiser adicionar algo à sua coleção da Barbie, você pode encomendar o filme da Barbie em Blu-ray 4K UHD. A data de lançamento ainda não foi determinada, mas os filmes em formato físico geralmente ficam disponíveis algumas semanas após a versão digital.

Os fãs do personagem de Ryan Gosling, Ken, podem se alegrar com o lançamento da boneca Barbie The Movie Collectible Ken. Esta boneca, vestindo seu icônico colete preto com franjas e casaco de pele sintética, pode ser sua por US$ 75. Ele ainda vem em uma embalagem colecionável do filme da Barbie. A data de lançamento deste item está marcada para 31 de janeiro de 2024.

O álbum da Barbie, com faixas de Ryan Gosling, Lizzo e muito mais, está disponível em vinil. Você pode escolher entre um vinil rosa ou um vinil transparente leitoso exclusivo da Amazon, ambos à venda.

Para os entusiastas de jogos, existem controladores com o tema Barbie disponíveis. Você pode optar por um controlador Deep Pink Xbox ou um controlador Nova Pink PS5 para adicionar um toque da magia da Barbie à sua configuração de jogo.

Se você quiser mostrar seu Ken-ergy, pode encomendar o moletom com capuz ‘I Am Kenough’ da Mattel. Feito de material aconchegante, este moletom custa US $ 60 e será enviado antes de 10 de outubro. A Mattel também oferece outros itens de vestuário 'I Am Kenough', incluindo chapéus e moletons.

Para quem quer decorar sua sala, a Mattel tem disponíveis uma variedade de impressões em tela com o tema do filme da Barbie. Essas estampas, ao preço de US$ 40 cada, permitem que você mostre seu amor pela Barbie.

Com tantas opções para escolher, os fãs da Barbie podem mergulhar totalmente no mundo do filme. Seja por meio de itens colecionáveis, moda ou decoração, não faltam maneiras de celebrar Barbie: O Filme.

Fonte: IGN – Hannah Hoolihan (escritora freelance)