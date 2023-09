Apple Watch Series 9 e Ultra 2: O que há de novo em 2023?

By

Em 2022, a Apple fez sucesso com o lançamento do robusto Apple Watch Ultra, um dos maiores lançamentos em anos. O ano passado também viu o lançamento da Série 8, que apresentava sensor de temperatura da pele. Embora a Série 9 e o Ultra 2 possam não ser tão inovadores, eles trazem algumas atualizações notáveis ​​para a mesa.

A Série 9 mantém o design de seu antecessor, a Série 8, mas vem com um chipset S9 mais rápido. Esse poder de processamento aprimorado não apenas aumenta a velocidade, mas também aumenta a vida útil da bateria. As solicitações da Siri agora podem ser processadas no dispositivo, eliminando a necessidade de uma conexão Wi-Fi ou de uma forte cobertura de celular para controlar o relógio. Além disso, uma nova opção de cor rosa foi introduzida.

O Ultra 2, ao preço de US$ 799, é o relógio mais caro da Apple. Possui uma tela incrivelmente brilhante que atinge até 3,000 nits, facilitando a verificação de dados esportivos que mudam rapidamente, como elevação. Tanto o Ultra 2 quanto o Series 9 apresentam um novo recurso chamado Double Tap, que permite aos usuários realizar ações simples, como desligar uma chamada ou iniciar um cronômetro, tocando o indicador e o polegar juntos no relógio.

A sustentabilidade foi o foco principal da Apple este ano. Os relógios agora usam cobalto reciclado na bateria e materiais reciclados na caixa. A Apple também introduziu um novo material chamado FineWoven, feito com 86% de conteúdo reciclado, para seus loops esportivos. A empresa tem feito esforços para reduzir as emissões de carbono, investindo no uso de energia renovável.

Olhando para o futuro, rumores sugerem que a Apple pode ter atualizações significativas reservadas para o Apple Watch X, com lançamento previsto para 2024 ou 2025. As melhorias especuladas incluem um case mais fino e um novo sistema de fixação de pulseira. O Watch X também pode apresentar um display microLED para melhorar a vida útil da bateria e uma tela maior.

Em termos de recursos relacionados à saúde, a Apple introduziu consistentemente novas funcionalidades a cada iteração. Potenciais adições futuras podem incluir monitoramento da pressão arterial e monitoramento não invasivo da glicemia. Esses recursos seriam particularmente benéficos para indivíduos com diabetes ou pré-diabetes.

O objetivo da Apple de rivalizar com a Garmin na categoria de relógios esportivos premium fica evidente com a introdução de novos recursos de hardware e software. O recentemente anunciado WatchOS 10 traz recursos aprimorados para a Série 9 e Ultra 2, como a capacidade de transformar seu telefone em um computador de ciclismo automático durante um treino de ciclismo.

Embora o Apple Watch SE, a opção básica, não tenha recebido nenhuma atualização este ano, a Série 9 e o Ultra 2 trazem melhorias suficientes para manter os entusiastas da Apple entusiasmados. As pré-encomendas desses relógios já começaram, com disponibilidade a partir de 22 de setembro.

