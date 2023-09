Steam comemora 20 anos: da controvérsia ao domínio na indústria de jogos

Steam, a popular plataforma de distribuição digital de videogames, está comemorando seu 20º aniversário. Lançado em 12 de setembro de 2003, o Steam inicialmente enfrentou reação dos jogadores de PC, que o viam como uma ameaça aos navegadores de servidores multijogador e aos discos físicos. No entanto, o lançamento de Half-Life 2 pela Valve, que exigia o Steam para jogar, provou ser um enorme sucesso e abriu caminho para o domínio do Steam na indústria.

Apesar do ceticismo inicial, os editores de jogos eventualmente reconheceram o valor do Steam e de sua vasta base de usuários. Hoje, grandes editoras como EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix e até mesmo a Blizzard adotaram o Steam como a plataforma de jogos para PC de fato. Até a Epic Games, com sua Epic Games Store, tem lutado para competir com o impulso do Steam, apesar de doar milhões de dólares em jogos grátis.

O objetivo final da Valve com o Steam era fornecer uma plataforma para qualquer desenvolvedor de jogos alcançar seus jogadores diretamente e construir seu público. Ao longo dos anos, o Steam se tornou a plataforma preferida para descoberta de jogos independentes, oferecendo um local conveniente para comprar e jogar jogos com vendas constantes e novos recursos.

Durante a pandemia, a popularidade do Steam disparou, com 10 milhões de jogadores logados simultaneamente em janeiro. Além disso, o recente anúncio da Valve do portátil para jogos Steam Deck trouxe novo entusiasmo à plataforma e melhorou sua interface de usuário.

Ao comemorar seu 20º aniversário, o Steam deixou de ser uma ferramenta DRM controversa para se tornar um lar de jogos amado por milhões de jogadores de PC. Apesar dos desafios iniciais, o Steam tornou-se um símbolo do próspero cenário de distribuição digital na indústria de jogos.

Fonte: The Verge de Sean Hollister.