Compreendendo a física por trás do clipe de batata viral Starfield

Na semana passada, um videoclipe de um jogador do Starfield colocando 20,000 batatas na cabine de seu navio se tornou viral. Embora a audácia de tal feito tenha chamado a atenção, o verdadeiro fascínio reside no fato de que todas aquelas batatas “têm física”. Mas o que significa algo “ter física”? Por que as pessoas ficam tão impressionadas com uma pilha de batatas caindo em um jogo de exploração espacial?

Para entender esse fenômeno, contatamos vários desenvolvedores de jogos para obter informações. Nikita Luzhanskyi, desenvolvedora do Unreal Engine, explicou como as colisões entre objetos são calculadas nos jogos. Essencialmente, quando dois objetos colidem na vida real, a física entra em ação. No entanto, em espaços virtuais, os computadores precisam de tempo para calcular a física de cada objeto envolvido. Quanto mais objetos na mistura, mais cálculos serão necessários, tornando as coisas mais complexas.

Luzhanskyi destacou ainda que os jogos operam em uma determinada taxa de quadros, como 60 quadros por segundo (fps). A cada segundo, o mecanismo de jogo processa os dados de entrada, aplica-os ao mundo do jogo, calcula as interações dos objetos e renderiza a imagem na tela. Quanto mais objetos houver, mais verificações o mecanismo precisará realizar para interações realistas. No entanto, exceder o limite superior da taxa de quadros pode causar lentidão no jogo, o que é indesejável para os jogadores.

Calcular o movimento de objetos em um jogo envolve o uso de vários algoritmos para calcular pequenos movimentos entre ticks ou intervalos de tempo. Fatores como aceleração, velocidade e colisões são levados em consideração. Conseguir colisões realistas com centenas ou milhares de objetos requer código eficiente e rápido.

A genialidade do clipe de batata Starfield reside no fato de que, apesar de ter 20,000 batatas colidindo entre si, no chão e em uma porta móvel, elas se comportam como batatas reais. Liam Tart, artista principal da Unknown Worlds, explica que embora as batatas possam parecer imóveis, na verdade elas estão simulando a física o tempo todo. Normalmente, quando os objetos estão próximos, as colisões causam saltos e oscilações, mas as batatas no clipe se movem suavemente apenas quando a porta se abre. Conseguir simular mais de 20,000 batatas sem uma queda significativa na taxa de quadros é um feito impressionante.

Megan Fox, fundadora da Glass Bottom Games, destaca ainda os desafios potenciais que poderiam ter surgido desta simulação. Ela explica a diferença entre a física da CPU, que roda no computador, e a física da GPU, que roda na placa gráfica. Embora a física da GPU seja mais adequada para simulações independentes, a física da CPU é melhor para simulações interativas envolvendo interações do jogador. O fato de a simulação da batata ter sido obtida usando a física da CPU contribui para a natureza inspiradora do clipe.

Concluindo, o clipe viral da batata Starfield mostra as complexidades das simulações de física em jogos. O grande número de batatas envolvidas representou um desafio em termos de poder computacional e otimização de código. O fato de as batatas se comportarem como batatas reais, apesar do ambiente virtual, é o que torna este clipe verdadeiramente alucinante.

Fontes:

– John Linneman da Digital Foundry, conforme citado no artigo fonte

– Nikita Luzhanskyi, desenvolvedora de Unreal Engine no Pingle Studio

– Liam Tart, artista principal do Unknown Worlds

– Megan Fox, fundadora da Glass Bottom Games [entrevista IGN]