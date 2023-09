Starfield: um guia para arrombar fechaduras com Digipicks

A Bethesda fez uma mudança significativa na mecânica de arrombamento de seu próximo jogo Starfield. Longe vão os tradicionais bloqueios de pino e copo com os quais nos acostumamos em seus RPGs. Em vez disso, eles introduziram novos e sofisticados digilocks. Se você está achando difícil se adaptar a esse novo método de destrancar portas e roubar itens valiosos, não se preocupe. Temos um guia rápido para ajudá-lo.

Como abrir fechaduras

Em Starfield, o arrombamento envolve a inserção de chaves em fechaduras circulares com um certo número de lacunas que você precisa preencher usando a chave correta. Sua tela exibe as teclas disponíveis no lado direito, cada uma com um número diferente de pinos. À esquerda, você verá a fechadura em si, com fechaduras mais complexas tendo mais anéis para trabalhar em comparação com as mais simples.

Para facilitar o arrombamento, é recomendável se concentrar em aumentar o nível de sua habilidade de segurança no início do jogo. Isso fará com que os cadeados sejam destacados em azul quando você passar o mouse sobre as teclas que cabem neles. Dessa forma, você pode identificar facilmente quais teclas funcionam para cada nível dos anéis da fechadura.

Ao tentar arrombar uma fechadura, você pode encontrar chaves que cabem apenas em uma camada ou nível da fechadura, enquanto outras podem funcionar em várias camadas. Seu objetivo é girar e inserir as chaves para preencher todas as lacunas e remover progressivamente as camadas.

Arrombar fechaduras em Starfield requer mais reflexão e planejamento em comparação com as fechaduras tradicionais dos jogos anteriores da Bethesda. Não use chaves que você precisará mais tarde só porque elas cabem na camada em que você está atualmente. É melhor começar com teclas que tenham mais pinos, pois geralmente possuem layouts mais específicos. Chaves com menos pinos têm uma gama mais ampla de aplicações.

Se você encontrar uma fechadura especializada, reserve um tempo para percorrer as chaves disponíveis e girá-las na posição. Anote quais chaves se ajustam a cada camada antes de encaixá-las no lugar. Se você cometer um erro, poderá refazer seus passos pelas camadas se tiver digipicks extras. No entanto, com paciência e consideração cuidadosa, você poderá desbloquear a maioria das fechaduras sem a necessidade de refazer.

Por último, uma dica útil é salvar a escória. Antes de tentar escolher um baú de nível mestre ou uma porta que você realmente deseja abrir, salve o jogo. Dessa forma, você pode recarregar se errar. Embora possa parecer trapaça, na vastidão do espaço ninguém pode ouvir você trapacear.

Onde encontrar Digipicks

Digipicks podem ser encontrados em Starfield. Eles estão espalhados em bases e acampamentos inimigos e também podem ser obtidos saqueando cadáveres inimigos. Além disso, se você possuir habilidades de furto, poderá adquirir digipicks de inimigos vivos. Além disso, os fornecedores oferecem digipicks para compra, normalmente por 35 créditos. É aconselhável estocar digipicks para ter sempre alguns à mão. Você não gostaria de encontrar um baú mestre trancado nas profundezas de uma masmorra sem meios de abri-lo.

Fontes: Nenhuma.